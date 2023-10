Carioca Zerezes abre loja em Porto Alegre

Patrícia Comunello

"Escolhemos o Moinhos por ser uma das regiões que mais fazem pedidos em nosso site", explica uma das marcas de óculos mais descolada do Brasil e que acaba de desembarcar em Porto Alegre. Aliás, é a primeira loja da marca Zerezes fora do eixo Rio-São Paulo-Minas. Hoje são 14 unidades, já com a estreante gaúcha, sendo oito no Rio, sempre em empreendimentos ou endereços de perfil mais arrojado ou de classe média à alta, três em São Paulo capital e uma em Belo Horizonte, no bairro Savassi. A filial porto-alegrense abriu as portas na rua Padre Chagas no últimos sábado, um dos pontos de maior movimento no bairro que vem experimentando uma revitalização, pós pandemia de Covid-19, que deixou rastro de alguns fechamentos de negócios. Segundo a Zerezes, que nasceu em 2011 montada por três jovens empreendedores, será, por enquanto, a única loja prevista para o Estado. "No momento, ainda não temos outra abertura planejada por ai!", diz a marca, à coluna. A unidade da Padre Chagas funciona de segunda-feira a sábado no número 220.