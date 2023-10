Pontal Shopping concorre a prêmio nacional

Inaugurado há pouco mais de quatro meses, o Pontal Shopping foi indicado à final do GRI Awards 2023, premiação do GRI Club aos destaques do mercado imobiliário brasileiro, informa o empreendimento. O Pontal concorre na categoria Melhor Shopping Center e está no páreo com dois shoppings de São Paulo e um do Ceará. A aposta em ser um centro de comércio e lazer, usando o conceito de lifecenter, credenciou ao prêmio. A seleção dos finalistas foi feita por profissionais especialistas no mercado imobiliário e de shopping center. A última etapa da votação é aberta, sendo limitada a um voto por CPF. Os votos populares terão 30% do peso e os votos de membros do GRI Club (especialistas) terão peso de 70%, explica o shopping porto-alegrense. "Estamos honrados por sermos os únicos finalistas gaúchos e do Sul do Brasil. Agora, é o momento de contar com o voto de cada um", diz, em nota, a gerente-geral Amélia Siqueira, ex-I Fahion Outlet Novo Hamburgo. e que acaba de assumir a direção do novo shopping. A votação é em www.griawards.org. O anúncio do vencedor é em 22 de novembro.