'Super' feito para crianças e adultos também

Porto Alegre acaba de ganhar um supermercado completamente diferente e com um dos focos, ou talvez o mais relevante, nas crianças. Isso mesmo. "Elas são formadoras de opinião e tem uma população grande delas na vizinhança", lista Patricia Machado, diretora da rede de bairro Supermago, que abriu a sexta loja na região com maior renda da Capital, onde fica o bairro Boa Vista. "Por que não trabalhar e fazer da vida delas. Um supermercado não é só um ambiente frio para entrar e fazer compras. Ideia é poder entrar e fazer tudo com calma", descreve Patricia, que pensou em cada detalhe da unidade na rua 14 de Julho, que não fica muito longe do shopping Iguatemi. A filial, que também tem mix ajustado ao perfil da clientela alvo do entorno, com uma pegada mais de e mpório (aliás, um modelito em alta ultimamente no setor e que está entrando na Capital), tem áreas que lembram muito um parquinho. Algo que estava bem planejado. "Ficou bem lúdico. Tem gmic da rede, marcas com produtos infantis. Os consumidores se identificaram muito", conta a diretora. A estreia foi pela manhã, e teve muito movimento das escolas, na saída do turno. O ponto foi estrategicamente escolhido para ter os dois fluxos. É o único super na redondeza basicamente residencial. Para obter a licença da prefeitura, a rede teve de caprichar nos argumentos, mostrando que a loja não iria gerar incômodo e atenderia ao estilo de vida da região.

O Supermago Boa Vista tem duas escolas vizinhas: Olavo Bilac, na esquina, e Província São Pedro, ao lado. O estaciomento já foi estruturado para ser alternativa aos pais. Tem um balão na fachada com 6,5 metros de altura, e árvore com escorregador para brincadeiras em meio a corredores com alimentos e outros itens. Em breve, vai ter curso de cupcake e de enfeites natalinos no mezanino gourmet que existe no local. "Fizemos algo muito peculiar para ter conexão com o público, mas sem ser tão lúdico a ponto dos adultos não se sentirem à vontade para entrar", garante ela. A nova unidade atendeu a um desejo antigo "de criar a conexão com o lado infantil", admite Patricia. "Comecei a trabalhar aos 12 anos, cresci dentro de supermercado. Teria sido mais prazeroso se tivesse tido este ambiente." Os donos não revelam, mas o investimento acabou mais salgado devido aos diferenciais. "Precisa ter coragem e ousadia para fazer", avisa ela. "Foi tudo para explorar o potencial que temos e nos tornarmos o super querido do bairro Boa Vista", apost ela. Outro detalhe é que, com atrativos infantis, precisa mais equipe, que fiou 8% maior. São 65 funcionários na filial com 260 metros quadrados. No futuro, Patricia acredita que o modelo pode ser replicado. "Mas tudo vai depender de encontrar um ponto semelhante, com mesmo perfil de consumidores."