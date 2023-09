Panvel chega a 21 lojas em Caxias do Sul

Patrícia Comunello

Como, onde e quando as pessoas vão comprar o que precisam ou desejam? O varejo é o mundo de possibilidades, e a concorrência é multiplataforma O Minuto Varejo foca a informação essencial para quem atua no comércio e consumidores, todos em busca de oportunidades e soluções e ferramentas que se fundem no físico e no digital. A palavrinha figital já caiu na rede da vida real, porque as fronteiras não existem mais. Agora como, onde e quando você vai resolver as suas demandas, é o que queremos captar e contar por aqui. Adote a hashtag #MinutoVarejo para fazer parte da nossa jornada.