Novas lojas abrem em diferentes segmentos

Porto Alegre e Região Metropolitana ganham reforço de marcas de varejo esta semana. O catarinense Fort Atacadista abriu em Viamão, e a rede gaúcha Unisuper, 12ª do ranking da Agas, reinaugurou loja em Canoas. A lista tem mais diversidade e segmentos. Em Porto Alegre, a grife de luxo italiana Gucci reforça o portfólio de marcas internacionais no Iguatemi da Capital. O shopping também ganhou a segunda unidade da

T store, da Tramontina. Nesta sexta-feira, a Lojas Pompéia abre a 90ª filial onde foi a livraria Saraiva. O Supermago, bandeira de vizinhança, estreia no bairro Boa Vista também nesta amanhã. No mesmo local, a Farmácia São João tem filial, ampliando sua presença local.

Gucci já opera no Iguatemi Porto Alegre

Sem alarde e mantendo um certo suspense sobre a operação, a grife de luxo italiana Gucci já está com portas abertas no shopping center mais antigo e de classe média alta de Porto Alegre. A loja abriu sábado passado. A Gucci fica no segundo piso do Iguatemi, na zona Norte, com dourados que contornam a fachada, alinhando o perfil dos produtos e atrativos da marca de vestuário e acessórios. A grife reforça o portfólio de luxo do Iguatemi, que tem bem em frente da estreante outra italiana, a Dolce & Gabbana . O shopping também não comenta nada ainda sobre a nova operação, alegando que cabe à marca falar sobre a loja.

Tramontina aumenta família na Capital

A Tramontina acaba de abrir a segunda loja em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul de sua bandeira de varejo. Além disso, a nova T store fica no Iguatemi Porto Alegre, na zona Norte, seguindo a estratégia de atender dierentes públicos e localizações. A primeira T store abriu em julho no BarraShoppingSul, na zona Sul. O gerente geral da Tramontina Store, Evandro Costa, reforça, em nota, que "a estratégia na escolha das localizações foi contemplar os clientes das regiões Norte, Sul e ainda Metropolitana. Hoje o braço de varejo da Tramontina tem 22 pontos, sendo 20 T store e duas T factory store, situadas em Carlos Barbosa e Farroupilha, na Serra gaúcha, onde ficam os principais parques fabris e a sede da companhia. As lojas estão em mais oito estados (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo) e no Distrito Federal.

Pompéia abre loja número 90 onde foi Saraiva em shopping de Porto Alegre

A Lojas Pompéia estreia esta semana no shopping center considerado de padrão mais alto do Estado. No Iguatemi Porto Alegre, tem Louis Vuitton, Dolce & Gabana e Armani e, a partir de sexta-feira, vai ter a 90ª unidade da rede gaúcha de vestuário e itens para casa. A filial vem com nova pegada, layout que explora a cor laranja, novos ambientes e mais experiência. A loja sucedeu a megastrore da livraria Saraiva, fechada no primeiro semestre, dentro da redução da operação da rede, que ficou apenas na plataforma digital. A Saraiva está em recuperação judicial. A loja 90 da Pompeia, que integra o grupo Lins Ferrão, dono da Gang, maior bandeira de moda jovem gaúcha, tem mais de mil metros quadrados de área de venda e teve aporte de R$ 3 milhões.

Supermago chega ao Boa Vista

A sexta loja da rede porto-alegrense de supermercado Supermago abre nesta sexta-feira para a clientela na zona Norte. A nova loja foi erguida no bairro Boa Vista, fica ao lado de uma escola (Província de São Pedro) e em uma área basicamente residencial. O novo Supermago fica na rua 14 de Julho com avenida Marechal Andréa. A bandeira já tem unidades na zona Norte e na Leste, na avenida Ipiranga. A filial tem cerca de 600 metros quadrados de área de vendas, abriu 50 vagas e pode atrair até mil clientes por dia, segundo descrição feita no licenciamento do projeto na prefeitura da Capital. O empreendimento tem atrativos, como área para crianças, que é uma aposta de proximidade e maior interação com perfil de fluxo que deve passar pela loja.

Unisuper investe R$ 2 milhões em loja

A Unisuper, 12ª maior rede pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2022, investiu R$ 2 milhões na reforma de uma das lojas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A unidade ganhou mais espaço, após compra de terreno pela rede, e agora chega a 1,4 mil metros quadrados de área total, sendo mil metros quadrados de loja. O aporte na aquisição da área física foi de R$ 1 milhão, informa a Unisuper. A loja reabriu no dia 22 no bairro Rio Branco, com 50 vagas de estacionamento, quatro self checkouts, rotisseria e adega. "Com essa mudança, melhoramos ainda mais o atendimento aos nossos clientes", comenta o presidente da Unisuper, Sandro Formenton, em nota. A rede tem 22 lojas próprias e 17 operações licenciadas em 12 cidades.

Roubos levam Target a fechar lojas

"É muito triste, eu amo esta Target", diz Carlos Reyes, sobre o fechamento da loja da gigante do varejo norte-americano na rua 116, no Harlem, em Manhattan, Nova York, previsto para 21 de outubro. Reyes conta que mora há três anos na cidade e faz suas compras apenas na loja e mostra, pelo celular, quanto já gastou, mais de US$ 12 mil no período. "Vai fazer muita falta para a comunidade", desabafa ele, que trabalha com entregas. "Muita gente vem só aqui." Funcionários da loja comentam que as pessoas estão reagindo com tristeza à notícia. A reação de Reyes não é a única. De funcionários a consumidores, o lamento é geral desde que a Target comunciou, na terça-feira que decidiu encerrar a operação de nove unidades em quatro cidades, incluindo ainda Seattle, San Francisco e Portland, em difentes estados. A razão? O crescente número de roubos nas unidades.

No ponto

