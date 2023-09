Shoppings em Canoas e Porto Alegre têm domingo de descontos

Pleo menso três shopping centers estão com promoções e descontos neste domingo (17) em Canoas e Porto Alegre. O BarraShoppingSul e Shopping Total, na Capital, e o ParkShopping Canoas, na cidade de Região Metropolitana, estão com último dia de campanhas.

Nos dois empreendimentos da Multiplan, o domingo encerra a sequência da Semana do Cliente, que começou no dia 11. Segundo os dois complexos, tem uma seleção de ofertas em diversas categorias de produtos dentro da sessão Lápis Vermelho do aplicativo Multi, além de descontos no programa de relacionamento MultiVC de até 50% na pontuação de resgate de benefícios, nas categorias Silver e Gold.

As lojas do Total devem funcionar até mais tarde no último dia da campanha Loucura Total. A previsão é até as 22h. O normal seria os estabelecimentos fecharem às 20h.

Os descnots chegam a 70%, em diversos segmentos das mais de 300 lojas e serviços. Neste ano, teve Provador do Loucura, a loja 1176, no piso Cristóvão Colombo, loja criada em parceria com Senac Moda, para dar consultoria sobre estilo, colorimetria, tendências em roupas, maquiagem e cabelo para todas as ocasiões aos clientes.



"O shopping cria uma atmosfera bem diferente, com decoração, banda para animar lojistas, vendedores e clientes, permitindo que as lojas usem o mall para expor produtos”, explica Silvia Rachewsky, gerente de Marketing e Comercial do Total, que completou 20 anos em maio.