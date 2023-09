Zaffari abrirá dois atacarejos Cestto em 2024 na Capital

O primeiro atacarejo do grupo Zaffari em Porto Alegre estreia no primeiro semestre de 2024, segundo a maior varejista de supermercados do Rio Grande do Sul. Um segundo vem logo depois. O Cestto, que só tem uma loja até agora, aberta em maio em Gravataí, começa a ser erguido na avenida Wenceslau Escobar, na zona Sul.

Desde o começo do ano, os trabalhos foram nas fundações do empreendimento, que ocupará área do antigo Naciional. O aporte inicial que seria para um supermercado era de R$ 20 milhões, mas o Zaffari não atualizou a cifra quando alterou o modelo de loja. O segundo Cestto virá na sequência na zona Leste, na área gigantesca da antiga Gaúcha Cross, onde seria hipermercado.

"Está com atividades preparatórias das infraestruturas viárias internas e previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024", diz o grupo, em nota.