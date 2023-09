BarraShoppingSul terá 12 novas operações; são 30 em 2023

De Sam’s Club a Di Paolo.O BarraShoppingSul terá mais 12 operações até começo de 2024, desde moda, belezaà gastronomia, além de departamentos. Asestreias recentes começaram pelaitaliana Calzedonia, que abriu na últimaquinta-feira. A rede gaúchaExpresso Di Paolo chegará à Praça de Alimentação na largada do ano que vem. Em novembro, a pelotense Cachorro do Jão desembarca no Barra. No listão, estão ainda Kings Sneakers, Crocs, Pegada, Dudalina, Inter Shop e Usaflex, barbearia Don Barber e salão Youu Concept. O Sam’s Club abrirá até dezembro na área ao lado do Carrefour, bandeira que substituiu o antigo BIG, agora do grupo francês. Este ano já abriram 18 unidades, entre elas T store, da Tramontina, e Nike. São 30 marcas entre abertas e assinadas. A lista completa está na coluna digital.



O Bella Città Shopping, da Comercial Zaffari, dona ainda da bandeira Stok Center, terá uma unidade inédita de saúde. Além disso, a gerente-geral do Bella, Nadia Jeziorski Hartmann, assina em breve mais três contratos, elevando a 19 novas operações em 2023. Nadia conferiu o evento do Mapa Econômico do RS, projeto do JC, na última quarta-feira em Passo Fundo, e detalhou as novidades: Minuto Varejo - O que significou o evento do JC para a região? Nádia Jeziorski Hartmann - Foi ótimo ver Passo Fundo no projeto do JC. Foram mostradas visões aprofundadas sobre educação, agronegócio e biocombustíveis. Temos muitos desafios a encarar. MV - Quais são novas operações? Nadia - O KFC, que a coluna já noticiou, abre em novembro. No começo de outubro, estreia a unidade do Hospital de Clínicas da cidade, em 170 metros quadrados, no térreo. É a primeira loja física do hospital em shopping e fora da instituição e vai funcionar a partir das 7h, podendo estender o atendimento além das 17h. MV - O que a saúde gera para um shopping? Nadia - O shopping é um conglomerado de comércio, lazer, alimentação e serviço. Quanto mais arair as pessoas para fazer tudo no shopping, melhor. Abrimos este ano lavanderia. A pessoa vai fazer um exame e aproveita para ir ao mercado. MV - Qual é o fluxo de novas operações até agora no ano? Nadia - Até agora, confirmamos 16 novas operações e tem outras em fase de assinatura. São duas franquias, uma de serviço e outra de comida natural, e uma marca própria de confecção, que devem abrir este ano ainda. Com isso, chegaremos a 19 novas operações este ano. Hoje são apenas cinco lojas disponíveis, uma vacância de 4,36% sobre 115 lojas. Só tivemos menos que isso em 2019, no pré-pandemia. A média nacional ficou em 6,9% em agosto. MV - Como estão as vendas este ano? Nadia - Crescemos em todas as campanhas promocionais. No Dia dos Pais, foram 77% mais de cupons, Namorados, 24% mais, e Dia das Mães, 14%. O tíquete médio subiu em todas as datas.

Zaffari abrirá dois atacarejos Cestto em 2024 na Capital

O primeiro atacarejo do grupo Zaffari em Porto Alegre estreia no primeiro semestre de 2024, segundo a maior varejista de supermercados do Rio Grande do Sul. Um segundo vem logo depois. O Cestto, que só tem uma loja até agora, aberta em maio em Gravataí, começa a ser erguido na avenida Wenceslau Escobar, na zona Sul. Desde o começo do ano, os trabalhos foram nas fundações do empreendimento, que ocupará área do antigo Naciional. O aporte inicial que seria para um supermercado era de R$ 20 milhões, mas o Zaffari não atualizou a cifra quando alterou o modelo de loja. O segundo Cestto virá na sequência na zona Leste, na área gigantesca da antiga Gaúcha Cross, onde seria hipermercado. "Está com atividades preparatórias das infraestruturas viárias internas e previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024", diz o grupo, em nota.

> O Fort, de Viamão, abre em 27 de setembro. A loja era Maxxi Atacado e foi comprada do Carrefour. Será o segundo atacarejo do grupo catarinense Pereira no Estado.  O KFC, maior rede de frango frito do mundo, abre ainda este ano no Bourbon Shopping São Leopoldo, do grupo Zaffari.  A gaúcha Lord's Trajes, maior rede no segmento no Brasil, chega a Santa Catarina, com a primeira franquia. A marca tem hoje sete lojas, seis no Estado e uma em Curitiba.  José Galló, presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, assumiu vaga no Conselho Consultivo das Empresas SIM, de combustíveis.  A OJO, de varejo de óculos, vai ter loja na rua Padre Chagas, miolo do Moinhos de Vento. Imóvel está em reforma.  A CDL Porto Alegre lançou guia para lojistas ampliarem vendas no Dia da Criaças. Conteúdo está no site cdlpoa.com.br  O SindilojasPOA terá na quinta-feira (21) o Café com Lojistas, na sede no Centro Histórico. O tema é "Imagem, Narrativa e Conexão nas relações de Consumo, com a produtora de moda Madeleine Muller e o fotógrafo de publicidade e moda Raul Krebs. Associados têm inscrição gratuita. Público em geral paga R$ 50,00. > A inadimplência de empresas em agosto ficou estável, aponta a CDL-POA. No RS, ficou em 13,89% e, na Capital, em 15,19%, mesmo assim se mantém nos patamares mais altos da série que começou em junho de 2022. Estavam com restrição 197.445 CNPJs no Estado.

Sondagem traça perfil dos salões de beleza gaúchos

Sondagem do Segmento de Salões de Beleza de 2023, elaborada pela Fecomércio-RS, mostra o perfil de 385 estabelecimentos e perspectivas para os próximos meses, como melhora do fluxo, de receitas e investimentos. Do total, 42,6% dos pontos têm, pelo menos, 10 anos de atividade e 61,8% com até quatro pessoas trabalhando. "Gestão, estrutura de custo e o fluxo de receitas e como impulsionar vendas são desafios", diz o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn. A seguir, os principais achados da sondagem:  Sábado é o dia com mais fluxo (40,8%), seguido por sexta-feira (29,1%).  44,4% têm receita maior que a despesa, enquanto 38,2% empatam receitas e despesas e 7,3% são deficitários.  Últimos seis meses: 72,5% indicaram como "bom" e 75,6% que as vendas superaram previsões.  Próximos seis meses: 82,8% esperam vendas maiores e 56,1% querem investir no negócio.  Fonte de dificuldades: baixo crescimento da economia (41,6%), alto custo de insumos e matérias-primas (27,8%) e forte concorrência (25,5%).

