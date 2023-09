Três novas lojas no I Fashion Outlet

Mais três operações reforçam o mix do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que completa 10 anos este mês. A Casa Maria, de utilidades domésticas, é uma delas e já abriu, ocupando, no shopping, um espaço de 378 metros quadrados e mais de 2 mil produtos. As outras duas lojas com contratos assinados são a argentina La Martina, focada no esporte polo, que terá a segunda loja no Brasil. A norte-americana Reebok vai entrar na seleção do empreendimento, onde já estão NBA Store, Puma, Nike, Adidas, New Balance, Asics e Track &Field. "Com 99% de espaços ocupados, reforçamos nossa jornada de consolidação como um dos principais centros de compras do Rio Grande do Sul", destaca, em nota, Luiz Felipe Carvalho, gerente geral do shopping.