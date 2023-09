Renner abre loja em Taquara

Patrícia Comunello

Mais uma filial da bandeira Renner abre no Estado, a segunda do ano, após Canela inaugurar na primeira quinzena deste mês. Como a coluna Minuto Varejo já tinha antecipado, a marca chega a Taquara, no Vale do Paranhana, com ponto na rua Júlio de Castilhos, no Centro. São 1,5 mil metros quadrados de área de venda. O prédio faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico local. A Andora Construções executou a obra, seguindo projeto que preservou e atualizou o imóvel. O aporte foi de R$ 9,3 milhões. Depois de Taquara, Montenegro será o próximo destino da marca este ano. A Lojas Renner prevê nova Youcom este ano, não revelou o local, mas deve ser Porto Alegre.