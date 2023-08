Simplificar a vida do cliente e valorizar as pessoas comandam varejo pós-pandemia

Plateia loytada para ouvir os palestrantes da 1ª Convenção Lojista 2023, organizada pela Federação Varejista do RS, em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. A coluna Minuto Varejo acompanha e destaca dois mantras que foram mega badalados nos painéis da manhã desta secta-feira (25). Anota aí: simplificar o contato com o consumidor (leia-se, facilitar a vida do cliente, ter menos atrito) e valorizar as pessoas da equipe do negócio, algo sensível no pós-pandemia.

A abertura da 1º Convenção Lojista foi na noite dessa quinta-feira (24). O tema do evento é "O Varejo que Conecta".

Alexandre Pellaes, pesquisador e transformador do mundo do trabalho, falou sobre o que está pautando as relações entre funcionários e comando do negócio, com impactos para quem busca os pontos de venda. Pellaes alertou que vive-se transição e é preciso repactuar as relações, que são afetadas por novas formas de venda, usando digital para chegar ao físico.

Gustavo Caetano, fundador da Sambatech e conselheiro em grandes empresas, deu a linha do que precisa ser adotado eplas varejistas: simplificar os processos que envolvam contato com o cliente, do pagamento a conversa com o vendedor.

"Simplificar é uma arte. Basicamente, é olhar a jornada do cliente, perceber os atritos, desde a fila, a troca de produtos à quebra de estoque. É gerar maior impacto para o consumidor e com menor esforço", orienta Caetano.

O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, destacou qie "se não estabelecermos conexões com aqueles com quem interagimos, todos os esforços podem se tornar infrutíferos. Isso é exatamente o que representa o conceito do Varejo que Conecta", associou Pioner.