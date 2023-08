Gang estreia sua flagship com mais inovação

A Gang completa este mês 10 anos sob controle do grupo Lins Ferrão e marca a década com a estreia da sua primeira flagship, que é a chamada loja conceito, com as inovações e tendências que uma marca desfila e serve de referência. A unidade escolhida foi a filial do Iguatemi Porto Alegre que já era chamada de "icônica" pelo comando do grupo. "A loja abriu junto o Iguatemi (40 anos), é a nossa loja icônica, por isso tinha de ser esta a escolhida", diz Ana Luiza Ferrão Cardoso, CEO da rede. Ana Luiza explica que a repaginação segue mudanças que começaram com a logomarca, pensadas há mais de dois anos. A marca ganhou ares mais modernos, sem perder a identidade com as gerações. "A marca precisava ser reconhecida em um novo momemo e ganhou minhas mais retas. Depois, a ideia era fazer a entrega, e decidimos pela filial do Iguatemi", conta. A flagship, no segundo piso do shopping, explora muito o visual, com cores e materiais, entre madeirado e iluminação e mais espaço, além de ambiente para fotos instagramáveis. Também tem tótem para conectar compras no on-line e no ponto físico. "Estamos muito felizes em trazer para o nosso cliente um espaço de inspiração. O design dessa loja é único na nossa rede e ele reforça nossa identidade jovem", completa Ana Luiza. Depois da estreia, a rede terá ainda este ano nova unidade no Cais Embarcadero, também com novo conceito, e troca de endereço da unidade de Capão da Canoa, com mais espaço e localizada na avenida Paraguassu, conta a CEO. Em 2024, vai ter mais atualização de layouts de filiais. O plano de abertura de mais pontos em Santa Catarina foi adiado mais um pouco, comenta a CEO.