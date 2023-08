Rede Oscar compra Paquetá

A rede paulista de varejo de calçados Oscar confirmou que finalizou a compra das lojas Paquetá. Em maio, a coluna Minuto Varejo tinha noticiado que a Oscar havia assumido a gestão das lojas do grupo Paquetá, em processo de recuperação judicial (RJ). A gestão havia sido o primeiro passo para depois concretizar a aquisição. O braço varejista do grupo gaúcho foi separado do principal justamente para criar condição de venda no mercado. O negócio foi fechado por R$ 90 milhões. "O processo do leilão da Paquetá foi finalizado, e o grupo Oscar confirma a compra", diz a rede paulista. A Oscar já estava na gestão há quatro meses, após repasse de financiamento para colocar em dia salários e reposição de estoques. As lojas tinham falta de produto desde o fim de 2022. O acordo deu vantagem no leilão da unidade na Justiça no Rio de Janeiro, na condição de stalking horse, mecanismo que dá preferência a um dos interessados. Hoje a Paquetá soma 62 unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sendo 52 no Estado, das bandeiras Paquetá Calçados, Esportes e Gaston. Com a incorporação, a Oscar passa a ter 178 lojas. A Paquetá vai responder por 20% a 25% da receita da Oscar. "O grupo Paquetá é muito forte no Sul e faz parte da memória afetiva do consumidor, os clientes reconhecem todas as marcas do grupo, além da ampla linha de produtos", definiu Bruno Constantino, CEO da Oscar Calçados, em nota. "O nosso objetivo agora é garantir a eficiência da operação e executar o plano de integração da marca", pontuou ainda o CEO.

O vice-presidente de marketing e vendas da Pmweb, Augusto Rocha, já está em clima de Black Friday, três meses antes da campanha de descontos e não é à toa. Guto, criador do CRM Oto, acredita que vai ser a BF mais feroz dos anos recentes e defende que o varejo nacional jogue junto. O VP explica: Minuto Varejo - Qual será o clima e tamanho da BF 2023? Augusto Rocha - A briga pelas vendas vai estar cada vez mais acirrada, e uma das razões é porque estamos vindo de um inverno duro, com grandes marketplaces indicando prejuízo bilionário. Mas parece que o pior já passou. MV - Qual é a melhor tática? Rocha - A estratégia é criar frequência com clientes que já têm. Venda para estes clientes, utilize o período prévio para aumentar a base de cadastros e não dependa de conquistar clientes novos na hora da Black Friday. Se a empresa trabalha com mais de um canal de venda, use a omnicanalidade para ter oferta para que o comprador tire o produto na loja física e ofereça preços especiais no ponto de venda. Enquanto o cliente estiver na loja, não vai comprar e gastar no concorrente. Não dependa de conquistar clientes novos.



MV - Vai ser varejo nacional x importado? Rocha - A concorrência do "contrabando" (devido à diferença em tributação) afeta duramente o mercado e atua forte nos canais digitais, como na indpustria da moda, e vai terverba ilimitada. Esta Black Friday tem de ser feita pelo varejo como um todo. É hora do setor se juntar. A temporada não é de uma empresa e sim coletiva. É hora do nos unirmos!

Martinato: 111 anos com olhos em Caxias

"111 anos como? Desde os ensinamentos do meu pai, temos um slogan: Óptica Martinato - a imagem correta do mundo que nos cerca", resume Carlos Martinato, filho de Guerino Martinato, que fundou em 12 de agosto de 1912 o negócio em Caxias do Sul. É a operação mais antiga na região no comércio, com loja no Centro da maior cidade da Serra. Aldo Martinato, filho de Guerino, viajou para a França para estudar Óptica e Optometria, após retornar ao Brasil passou a desenvolver, junto ao pai, máquinas para montagem de óculos e surfaçagem de lentes. Vera, filha de Carlos e na gerência da loja, resume: "É antigo, mas é moderno e precisa estar no mundo", sobre a manutenção do negócio por mais de um século. "Se não fechava antes", garante a gestora da terceira geração dos fundadores. Um dos trunfos da operação, diz ela, são investimentos em tecnologia e uso de equipamentos modernos. Hoje, a unidade, única da marca, tem 10 funcionários, com parte formada por profissionais que dominam a optometria. "Porta de venda de óculos tem muitas, mas óticas são poucas", desafia Vera, citando que é preciso ter o diferencial técnico e ainda maquinário óptico. "Envolve saúde. Uma baixa qualidade prejudica o olho. O que vendemos, entregamos".

Nova farmácia São João na esquina da Santo Antonio com Irmão José Otão. Minuto Varejo.

> Mais uma São João abrindo em Porto Alegre, desta vez na esquina das ruas Santo Antônio e Irmão José Otão, onde era o restaurante Filé Suíço. A unidade abre hoje. > O Instituto Unimed Porto Alegre entrega hoje a 1ª Praça Sustentável de Porto Alegre. É a Praça Dr. Maurício Cardoso, no Moinhos de Vento. A iniciativa foca na conscientização sobre reciclagem e descarte adequado de resíduos e cultura do cuidado ambiental. A Trashin dividiu os resíduos em recicláveis e rejeitos. Container de 1000 litros para estação de resíduos. > O Shopping Villagio Caxias tem ampliação e novo ponto da Kings Sneakers, que dobrou de tamanho. O investimento foi de R$ 400 mil. > A Di Toni abre amanhã no Mercado Público, em Porto Alegre, da leva de nove novas lojas. A casa de massas teve aporte de R$ 300 mil, tem cinco funcionários e abre das 11h às 18h, incluidno domingos. O dono, Narcus Amaral Costa, diz que a "expectativa é ótima, já que o fluxo voltou mais forte ao Centro". Costa adianta que a ideia é ter mais filais até o fim do ano e em 2024, com foco em franquia.

