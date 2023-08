Rede One Spa abre quinta loja e agora em shopping de Canoas

Alguma dúvida que o segmento de bem-estar, principalmete aquele ligado à beleza e aos cuidados, está em alta e com maior velocidade no pós-pandemia? A coluna Minuto varejo não tem nenhuma e mostra a expansão de uma das marcas no varejo de serviços do setor. A gaúcha One Spa acaba de estrear unidade no ParkShopping Canoas, empreendimento comercial que tem uma forte inserção na vizinhança e atrai público de fora de Canoas.

A unidade abriu na segunda-feira (14). É a quinta unidade aberta pela empresária Fabianne Alves, que projeta crescimento de 120% no faturamento em 2023.

A loja teve aporte de R$ 500 mil. O ponto segue ambiente com sete salas para medicina e estética, rituais de massagens, spas e relaxamentos com inspiração Thai, tratamentos faciais e corporais, banhos de imersão aromatizados e espaço para eventos personalizados, informa a One SPA, em nota.

Aberta há 16 anos, a empresa tem ainda três unidades em Porto Alegre - no bairro Mont'Serrat, nos escritórios boutique do Shopping Iguatemi, e no complexo comercial Trend Orla -, e uma em Viamão, no Vila Ventura Ecoresort.

Uma novidade é que a loja de Camoas é a primeira da rede com funcionamento diário, de segundas a sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.



"As pessoas gostam de ser cuidadas e é essa nossa expertise", resume Fabianne, sobre a atração deste tipo de serviço hoje.