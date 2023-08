Gaúchas entre as 100 maiores

Saiu o novo ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) com as maiores varejistas do País. A Renner é a melhor posicionada no Rio Grande do Sul, passando do 12º para o 11º lugar entre 2021 e 2022, a uma posição de figurar entre as dez maiores da lista. Apenas duas gaúchas estão entre as 30 maiores, oito entre as 100 líderes e 29 no grupo das 300 maiores, total do ranking, definido pelo faturamento do ano passado. Supermercados protagonizaram mais avanços em bloco, influenciados pelo impacto macroeconômico, com inflação e maior direcionamento da renda para itens essenciais. Marcas do segmentos de eletromóveis e eletroeletrônicos e materiais de construção puxaram os recuos, sob efeito de juro no crédito e inadimplência em alta. A Companhia Zaffari está entre as 30 maiores, mas caindo do 27º para o 30º lugar. Em 2020, a rede estava em 24º. Já a Comercial Zaffari, de Passo Fundo e dona do atacarejo Stok Center, passou da 72ª posição para a 63ª, subindo nove postos, efeito do forte crescimento em 2022, puxado por expansão de lojas que continua este ano. O grupo Lins Ferrão, das lojas Pompéia e Gang, conquistou o maior número de posições, saindo do 207º lugar para 184º no ano passado. O grupo escalou 23 lugares, ficando entre as 200 maiores varejistas. Lojas Paquetá, que estava na 275ª posição em 2021, e o supermercado Treichel, de Pelotas, na 298ª posição, não apareceram no novo ranking. Nas 10 primeiras posições, estão Carrefour (1ª), Assaí (2º), Magazine Luiza (3º), Via Condotti (4º), Americanas (5º), Raia Drogasil (6º), grupo Boticário (7º), Natura (8º), Mateus (9º) e Grupo Pão de Açúcar (10º).

 Renner: 2022 (11º) / 2021 (12º)  Companhia Zaffari: 2022 (30º) / 2021 (27º)  Farmácias São João: 2022 (41º) / 2021 (41º)  Panvel: 2022 (57º) / 2021 (57º)  Comercial Zaffari: 2022 (63º) / 2021 (72º)  Colombo: 2022 (85º) / 2021 (77º)  Unidasul: 2022 (87º) / 2021 (84º)  Igui: 2022 (97º) / 2021 (94º)  Quero-Quero: 2022 (105º) / 2021 (83º)  Lojas Becker: 2022 (106º) / 2021 (114º)  Herval: 2022 (110º) / 2021 (99º)  Imec: 2022 (135º / 2021 (146º)  Lebes: 2022 (139º) / 2021 (131º)  Asun: 2022 (149º) / 2021 (161º)  Todeschini: 2022 (162º) / 2021 (164º)  Usaflex: 2022 (167º) / 2021 (não ranqueado)  Grazziotin: 2022 (182º) / 2021 (179º)  Pompeia/Gang: 2022 (184º) / (207º)  Peruzzo: 2022 (186º) / 2021 (206º)  Master Supermercados: 2022 (187º) / 2021 (199º)  Rede Vivo: 2022 (191º) / 2021 (203º)  Redemac: 2022 (213º) / 2021 (193º)  Guanabara: 2022 (215º) / 2021 (217º)  Grupo Formenton (UniSuper): 2022 (228º) / 2021 (238º)  Baklizi: 2022 (253º) / 2021 (252º)  Righi: 2022 (267º) / 2021 (262º)  Melissa: 2022 (276º) / 2021 (266º)  Cotripal: 2022 (282º) / 2021 (287º)  Nicolini: 2022 (288º) / 2021 (280º)

KFC vai desembarcar no Norte do RS

O KFC, uma das maiores redes globais de fast-food, vai abrir a primeira loja no Norte gaúcho. A rede vai desembarcar no Bella Città Shopping, em Passo Fundo, até dezembro, informa o empreendimento. Chicken-in, Thais Pâtisserie e Aquamagic Lavanderia Self-Service estrearam recentemente no Bella. O fast-food dos EUA e famoso pelo frango frito vai ficar no terceiro andar, onde também já "veste" o espaço. A gerente comercial do shopping, Natália Accorsi, diz que a unidade "está prevista para este semestre". "O KFC é a segunda maior rede de fast-food do mundo", valoriza Natália.

One Spa chega à quinta loja

A gaúcha One Spa acaba de estrear unidade no ParkShopping Canoas. A unidade abriu na última segunda-feira. É a quinta loja da rede fundada há 16 anos pela empresária Fabianne Alves, que projeta alta de 120% no faturamento em 2023. A operação teve aporte de

R$ 500 mil e tem sete salas para medicina e estética, rituais de massagens, spas e relaxamentos com inspiração Thai, tratamentos faciais e corporais, banhos de imersão aromatizados e espaço para eventos personalizados, informa a One SPA, em nota. A empresa tem mais três unidades em Porto Alegre e uma em Viamão. A loja de Canoas é a primeira da marca que abre diariamente.

Via Condotti dobra de tamanho em Canoas

A Via Condotti, rede de moda masculina gaúcha, mais que dobrou a filial no Canoas Shopping, onde chegou em 2011, e passa a ter 130 m2 de área de venda. Carlos Klein, dono da rede com mais duas lojas em Porto Alegre, diz que o investimento foi de R$ 150 mil, além de abrir três vagas. A marca espera elevar em até 40% as vendas até dezembro na filial. Klein observa que a unidade do Canoas Shopping responde por 25% do faturamento. Maior fôlego e espaço devem fazer a filial passar a 40% do fluxo financeiro. "Hoje o cliente pesquisa muito no digital, mas ainda gosta de comprar roupas em loja. À distância nem sempre é possível ter a exatidão da cor do produto, do toque do tecido, do caimento da roupa no corpo", cita Klein. "Temos visto essa jornada: cliente busca no digital, mas efetiva a compra em loja", resume.

Direto de Nova York

A coluna produziu vídeos sobre varejos e áreas comerciais que despontam em Nova York. Um deles mostra o mercado de vizinhança Butterfield Market, fundado em 1915 no Upper East Side, em Manhattan. Comandado pela terceira geração, o negócio tem grande proximidade com moradores e aposta em três forças: qualidade, ambiente e atendimento - os funcionários são atenciosos e interagem com os clientes o tempo todo -, e prioridade a produtos locais. Além disso, o layout da loja, com as cores e a programação visual, combina proposta entre passado, no estilo de letras, e soluções ligadas ao pós-pandemia e facilidades, como a Express Window (do inglês, janela expressa), que dá para a calçada e por onde os clientes pedem e retiram o frozen yogurt da marca.

 A Nuvemshop passou dados exclusivos sobre o fluxo do Dia dos Pais: pequenas e médias empresas online gaúchas venderam 17% mais do que na data em 2022. Segmentos que mais venderam foram moda, casa e jardim e acessórios. O tíquete médio foi de

R$ 281,00.  A Go Coffee abre no dia 24 nova unidade em Porto Alegre, desta vez na Zona Norte, na avenida Assis Brasil, 4320, bairro São Sebastião. É a terceira da marca na Capital.  São João tem nova filial na Capital, agora avenida Pernambuco, esquina com rua Almirante Tamandaré. A meta é chegar a 100 loja até o fim do ano na cidade.  A Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes, com peças de países como Itália, Grécia, Polinésia Francesa e Índia, vai até 4 de setembro, no Praia de Belas Shopping.  A Renner reinaugurou a Camicado do Iguatemi, com aporte de R$ 4,2 milhões e mais experiência para clientes.

