Morre Ademar José Cassol, um dos fundadores da Cassol Centerlar

Um dos fundadores da rede de lojas Cassol Centerlar, Ademar José Cassol, morreu nesta terça-feira (15) aos 83 anos em Florianópolis. Ademar criou o grupo juntamente com o pai Ernesto e o irmão Adroaldo. Nascido em Cachoeira do Sul, Ademar era pai do atual presidente do Grupo Cassol, Rodrigo Seara Cassol.

A família divulgou uma nota lamentando a morte do empresário.

Leia a íntegra da nota

"Com muita tristeza, a família Cassol comunica o falecimento de Ademar José Cassol nesta terça-feira, 15 de agosto, aos 83 anos, em Florianópolis.

A criatividade, a curiosidade e a inventividade eram marcas da sua personalidade e se manifestaram muito antes de Ademar se tornar arquiteto, sendo cruciais para que junto com o pai, Ernesto, e o irmão Adroaldo, atuar na construção e no fortalecimento do Grupo Cassol. Seu traço será sempre reconhecido no projeto do Beiramar Shopping e outros diversos empreendimentos na região.

Admirado e respeitado pelo temperamento afável e sensível, Ademar era definido como uma pessoa sempre atenciosa com todos, dono de um coração imenso e sempre pronto a ajudar. Casou-se com Carmem Seara Muradas, com quem teve três filhos e, mais tarde, também exerceu o papel de um avô carinhoso.

A versatilidade e a competência técnica de Ademar se transformaram em referência dentro da Cassol. Ser humano humilde e gentil, apaixonado pela música, sempre despertava nos outros a vontade de estarem perto dele.

Todos somos gratos por esta convivência tão estimulante que nos ajudava a mostrar e a fazer o nosso melhor.

O velório será a partir das 9h, na capela São Pedro, no Cemitério do Itacorubi, e o sepultamento está previsto para as 16h.

Família Cassol"