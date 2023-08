Marca de moda masculina, Via Condotti amplia loja em Canoas e espera mais vendas

Uma das redes de moda masculina gaúcha reforçou a operação em um shopping center da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Via Condotti, que tem unidades também na Capital e que atua com roupas e acessórios masculinos, ampliou a operação no Canoas Shopping, onde chegou em 2011.

A filial agora tem 130 metros quadrados de área de venda, mais que o dobro do antigo espaço. Segundo o dono da marca, Carlos Klein, o investimento foi de cerca de R$ 150 mil.

"Durante a pandemia diversificamos muito nosso mix de produtos, iniciando a parceria com várias marcas (Levis, Lee, Dudalina). Notamos que o espaço ficou pequeno”, diz Klein, em nota. Mais espaço e mais quadro de pessoal. O proprietário diz que a equipe vai passar de quatro para sete funcionários.

Com o aporte e maior operação, a marca espera elevar em até 40% as vendas até dezembro. Klein observa que a unidade da Via Confotti do Canoas Shopping respone por 25% do faturamento do negócio, com mais duas lojas em Porto Alegre - shopping Total e no Centro Histórico. Maior fôlego e espaço devem fazer a filial passar a 40% do fluxo financeiro.

"Hoje o cliente pesquisa muito no digital, mas ainda gosta de comprar roupas em loja. À distância nem sempre é possível ter a exatidão da cor do produto, do toque do tecido, do caimento da roupa no corpo", cita Klein. "Temos visto essa jornada: cliente busca no digital, mas efetiva a compra em loja", resume o lojista.

O varejista de moda masculina indica outro caminho na operação. "A nossa estratégia é ter lojas com um maior mix de produtos e marcas e não necessariamente a abertura de novas unidades físicas", adianta Kein. O primeiro passo nesta estratégia está sendo dado ao turbinar a loja do Canoas Shopping, reforça ele.