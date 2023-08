Fenômeno K-pop impulsiona venda de 20 mil produtos on-line no Brasil

A cultura sul-coreana virou uma febre global, com filmes premiados internacionalmente e artistas no topo das paradas de música. No Brasil, pequenos e médios empreendedores on-line venderam cerca de 20 mil produtos deste segmento, um crescimento de 37% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a Nuvemshop, que monitora o e-commerce.

De janeiro a julho de 2023, foram cadastrados mais de 4,8 mil itens relacionados ao K-pop na plataforma de criação de lojas virtuais, um aumento de 27% em comparação a 2022, que foi de 3,8 mil mercadorias. O levantamento ocorreu antecipando o Dia Mundial do K-pop, em 13 de agosto.

Os principais itens comercializados foram artigos colecionáveis, como bonecos, adesivos e álbuns/DVDs musicais, assim como roupas, principalmente camisetas, moletons e saias.

"A popularização da cultura coreana no mundo, impulsionada pela indústria do entretenimento, mostrou-se uma alavanca para negócios online no Brasil, que, de acordo com o Observatório das Migrações Internacionais, têm mais de 50 mil imigrantes sul-coreanos no país", destaca Babi Tonhela, especialista em e-commerce da Nuvemshop.

Com isso, empreendedores buscam explorar essa fatia não tão óbvia do mercado. Segundo a Nuvemshop, um deles é Igor Azevedo, proprietário da K-Line Store, loja de artigos relacionados ao gênero K-pop, que faturou mais de R$ 1,6 milhão com o comércio digital em 2023, sendo que 59% dos pedidos foram realizados por clientes que já haviam comprado outras vezes.