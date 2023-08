Shoppings e CDLs sorteiam moto icônica a vales-compra para Dia dos Pais

Na quarta data promocional e uma das últimas do ano - depois virão Dia das Crianças e Natal -, o Dia dos Pais repete as campanhas de sorteios e troca por pordutos em shopping centers em diversos pontos do Rio Grande do Sul. A coluna Minuto Varejo lista os empreendimentos e o que cada um preparou para a data. A maioria das ações vai até domingo (13), no Dia dos Pais.

As ações buscam atrar filhos e quem pensa em comprar presente. Pesquisas da CDL Porto Alegre e do Sindilojas mostram que filhos a mulheres lideram a lista de quem está indo e ainda vai às compras. Uma fatia considerável vai deixa para resolver o presente na última hora.

Projeções estaduais indicam que a data deve movimentar R$ 700 milhões, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS). O Sindilojas da Capital aposta em receita de R$ 190 milhões.

Shoppings e CDLs fazem sorteios para o Dia dos Pais:

> BarraShoppingSul (Porto Alegre): sorteio de motos Royal Enfield. Concorrem gastos acima de R$ 300,00. Cadastro das notas vai até 13 de agosto.

> Bella Città Shopping (Passo Fundo): sorteio de 10 vales-compra de R$ 1 mil cada. Concorrem gastos a partir de R$ 250,00. Cadastro de notas até 13 de agosto.

> Bourbon Shopping, do grupo Zaffari (diversas cidades): quatro viagens para o Chile, com tour na vinícola Concha y Toro. Concorrem notas acima de R$ 750,00. Troca por cupons vai até 14 de agosto. Estão na campanha Wallig, Assis Brasil, Ipiranga, Country e Teresópolis, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo e San Pellegrino, em Caxias do Sul.

> Gravataí Shopping (Gravataí): três cervejeiras Consul Titanium. Concorrem notas acima de R$ 250,00. Troca por cupons vai até 13 de agosto.

> Iguatemi (Porto Alegre): sorteio de um carro Mitsubishi Eclipse Cross. Concorrem notas a partir de R$ 400,00. Cadastro pelo app do shopping até 14 de agosto.

> ParkShopping Canoas (Canoas): sorteio de motos Royal Enfield. Concorrem notas a partir de R$ 300,00 para quem já temcadastro noapp Multi. Valem gastos até 13 de agosto.

> Passo Fundo Shopping (Passo Fundo): dois vales-compra de R$ 2 mil. Concorrem notas acima de R$ 350,00. Troca por cupom vai até 13 de agosto.

> Pop Center (Porto Alegre): vale de R$ 1 mil em compras. Concorrem notas de gastos a partir de R$ 50,00 nas lojas participantes. Troca por cupom deve ser feita até 12 de agosto.

> Shopping Pelotas (Pelotas): 30 kits churrasco da Tramontina e duas churrasqueiras Naterial Centaurus. Concorrem notas acima de R$ 250,00. Troca por cupons vai até 13 de agosto.

> Villagio Caxias (Caxias do Sul): notas a partir de R$ 550,00 valem uma garrafa de vinho Merlot Nova Aliança. A campanha vai até 13 de agosto.

> CDL de Lajeado: sorteio cinco de vales-compra de R$ 1 mil a cada R$ 100,00 em compras.

> CDL de Santa Cruz do Sul: sorteio de vales-compras para notas acima de R$ 50,00 com diferentes valores dos prêmios.