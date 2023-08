Tumelero abre loja na Serra e chega a 27 pontos físicos no RS

A rede de materiais de construção e outras utilidades para casa Tumelero vai aumentar de tamanho no Rio Grande do Sul. A 27ª unidade da rede abre nesta sexta-feira (4) em Bento Gonçalves. O novo ponto, diz a varejista, integra a expansão do Telhanorte Tumelero, considerado o maior grupo de comércio de materiais de construção do País.

A unidade da Serra, a primeira da marca em Bento, tem 600 metros quadrados de área de venda e fica na rua Fortaleza, 231, no bairro Botafogo e vai funcinar de segunda a sábado, das 8h às 18h30min. São mais de 20 mil itens no estabelecimento. A unidade tem o programa Obra Prima, focado em especificadores, profissionais que definem os materiais a srem usados nas obras,como arquitetos e decoradores.

"Identificamos que, no município, não há uma loja com a oferta de produtos e serviços que estamos levando", comentou, em nota, o gerente regional da bandeira, Evandro Lima. Hoje 22 cidades no Estado têm filiais da marca. O mercado gaúcho registra ampliação de redes de materiais de construção em anos recentes, tanto regionais, como Elevato, a nacionais, como a catarinense Cassol Centerlar, e internacionais, como Leroy Merlin.