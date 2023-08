Morre fundador da Lojas Pompéia aos 91 anos

Patrícia Comunello

O fundador de um dos varejos gaúchos de vestuário mais conhecidos e longevos morreu nesta quarta-feira (2) aos 91 anos. Em comunicado, o grupo Lins Ferrão informa que Valdemar Sperotto Ferrão faleceu na madrugada desta quarta. Não há mais detalhes sobre a causa. Velório e cerimônia de despedida ocorrem em Camaquã. O sepultamento será no cemitério São José às 17h.Ferrão fundou a rede com o irmão Lins Ferrão há 70 anos. Sperotto Ferrão nasceu em 9 de dezembro de 1931, no 5º Distrito de Canguçu, na região Sul do Estado. “Tio Dema”, como era chamado, foi o décimo filho de uma família com 12 irmãos. “Aos 13 anos, foi trabalhar com um tio no comércio de Tapes, onde pegou o gosto e paixão pelo varejo”, recorda o grupo, em nota sobre o fundador. “Anos depois, foi convidado pelo irmão Lins Ferrão, para fundar um comércio, dando início a história da Lojas Pompéia.”O grupo cita que o empresário dizia que a união “seria o grande casamento comercial que fez na vida”. A rede comenta que o fundador recebeu o reconhecimento de Cidadão camaquense e “construiu uma história de orgulho e superação”.Em uma palestra em Camaquã, ele declarou: “Se eu pudesse escolher viver tudo de novo, escolheria viver minha própria vida”, citou o grupo, no comunicado. “Deixa saudade junto a esposa, filhos, netos, bisnetos, genros e noras, e um grande legado”, finaliza a família.