"O chocolate quente é o queridinho do inverno", festeja o diretor de marketing e agora também de expansão da chocolataria Lugano, Jonas Esteves. O frio da primeira quinzena de julho empurrou a procura, mas a Lugano também associa à popularização da grife pelo País. "As pessoas chegam de todo lugar e querem ver se a operação em Gramado é igual a da cidade onde moram ou querem experimentar o chocolate quente, que é sucesso de vendas", alinha o diretor. Para a marca, a bebida está fazendo toda a diferença e, literalmente, elevando a temperatura das vendas da operação. "A venda em julho está 25% acima da de 2022, que já tinha sido uma das mellhores da nossa história", contabiliza o executivo. Com isso, diz Esteves, o impacto é de até 30% no faturamento geral da marca. A venda da lata de 500 gramas da mistura para preparar em casa a bebida puxa o resultado também. A Lugano pretende chegar a 200 lojas físicas operando até dezembro. Serão 62 novas lojas em cinco meses. "É o grande plano", adianta o diretor. Hoje são 138 unidades, sendo 12 próprias. Além de ser um número redondo, que sempre ganha força na mídia, a meta se encaixa no período que rivaliza com a Páscoa em vendas: o Natal. Lojas com produto e abertas é tudo que a chocolataria precisa para fechar a receita projetada.

A "Loxinha" do Mercado Público

O Mercado Público de Porto Alegre avança na instalação nas 9 novas operações definidas em pregão. O primeiro a abrir foi a Estância da Carne. Agora é a vez da Comercial Martini, de produtos de confeitaria e descartáveis, que amplia a presença no Mercado. A atual banca ganha a companhia das lojas 13 e 15. O novo ponto ganhou mobiliário e mais mix (farinhas especiais, maquinário e decoração para o segmento) e até apelido, de "Loxinha", conta a mercadeira Adriana Kauer, que preside a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascompc). Do micro espaço do ponto anterior (28 metros quadrados), a Martini passar a ter mais 56 metros quadrados. A ideia é unir a antiga loja às novas. Adriana aguarda aval da prefeitura. "Diversidade e atender a demanda fora do Estado" são planos.

Cobasi abre 9ª filial em Porto Alegre

Farmácia e petshop estão entre os segmentos que mais se multiplicam nas cidades de maior porte, pelo menos considerando as redes e franquias. A Cobasi, uma das gigantes de petshop, acaba de abrir a nona loja somente em Porto Alegre, que passou a ser a segunda capital brasileira em número de pontos da marca. Este ano, novas lojas abriram em Viamão, na área onde tem a Cassol Centerlar, e em Canoas, às margens da BR-116. Desta vez, a Cobasi desembarcou na Zona Norte, com unidade de mil metros quadrados de área de venda situada na avenida Assis Brasil, 3.966. "Porto Alegre é a segunda capital do País com mais lojas da Cobasi", diz a rede.

O local nos shoppings do Zaffari

Três shopping centers do grupo Zaffari em Porto Alegre ganham sete novas operações, entre já abertas e que vão estrear, informa a Airaz, gestora de empreendimentos do grupo. Detalhe: todas são marcas locais e de segmentos ótico, de moda fitness, de alimentação, de produtos esotéricos e de produtos voltados à cultura pop e geek. No Bourbon Assis Brasil, três novas marcas foram inauguradas: Kilty Moda Fitness, Fogo&Gelo e Divina Lua. No Bourbon Country, a Mistta Ótica é outra estreante e, ainda no segundo semestre, abre a Ilusões Industriais. No Bourbon Wallig, são duas novas lojas de alimentação: Pinguin's, já em operação e de comdia oriental, e a hamburgueria InSantu's Burger & Beer, que será inaugurada nos próximos meses.

Sanduíche do Messi faz sucesso

O vídeo com as "jogadas" do craque argentino Lionel Messi na cozinha do Hard Rock Cafe (HRC) tem mais de 10 milhões de curtidas no Instagram da marca. A popularidade do craque, agora no Inter Miami, foi apetitosamente transferida ao sanduíche assinado pelo argentino, um milanesa de frango, e é confirmada no HRC Porto Alegre, no Pontal Shopping. O volume de pedidos do sanduíche carimba a fama do craque entre os gaúchos. Na unidade porto-alegrense, o milanesa lidera a preferência na clientela. A coluna apurou que a venda do Messi Chicken Sandwich na operação da Capital só fica atrás de duas unidades na Argentina. O sanduíche custa R$ 54,90, incluindo batatas.

Dia dos Pais com sorteio e clássicos

>> Shopping centers estão com campanha do Dia dos Pais na rua, com sorteio de carros, motos clássicas e vales-compras. O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, sorteia dez vales-compra de R$ 1 mil cada. Basta gastar acima de R$ 250,00 e trocar as notas até 13 de agosto. O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, em Canoas, vão sortear motos da clássica Royal Enfield. Nos dois shoppins, concorrem gastos acima de R$ 300,00, com troca pelo cupom até 13 de agosto. No Barra, nota acima de R$ 600,00, vale um kit Gin Premium. No Shopping Iguatemi, na Capital, o presente é um carro Mitsubishi Eclipse Cross. Concorre quem gastar acima de R$ 400,00. Cadastro até 14 de agosto.

>> A Lojas Pompéia abriu 20 vagas para a filial que vai abrir em agosto no Shopping Iguatemi, com "projeto diferenciado, moderno e inovador", diz a rede. Informações pelo bit.ly/3DvvK9n ou WhatsApp (51) 99973-2653.

>> A Fecomércio-RS, por meio do Senac-RS, lançou o Programa Talentos do Comércio. São 100 bolsas gratuitas para graduação em três cursos ofertados pelo Unisenac, sendo 70 bolsas para cursos em Porto Alegre e 30 em Pelotas. As inscrições são gratuitas até 15 de agosto. Confira em bit.ly/3rN33Cp.