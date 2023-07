Como é a primeira loja oficial da Tramontina aberta em Porto Alegre

A gaúcha Tramontina, líder no mercado de panelas de inox, ainda não tinha loja oficial no Rio Grande do Sul. A primeira T store, a 18ª da rede, já está funcionando no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e logo virá outra, desta vez no Shopping Iguatemi. A colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, foi conferir as coleções disponíveis e como é a unidade, organizada por segmentos, desde servir (à mesa) a panelas, facas, itens para fazer churrasco e novidades, como os copos térmicos.