Território do Sapato volta a Porto Alegre e abre em ex-agência bancária

A rede Território do Sapato, com operação na Serra e no Litoral, está de volta a Porto Alegre. Desta vez, os donos, o casal José Della Santos e Marta Helena Krasnievicz dos Santos, montaram uma unidade considerada conceito, com novo layout e mais padrão na exposição dos itens. O novo perfil vai ser levado às outras três filiais, situadas em Canela, Gramado e Capão da Canoa. Para 2024, a rede analisa entrar no sistema de franquia para acelerar a expansão e pode se instalar fora do Estado, como em Santa Catarina ou no Paráná, adianta Santos. "Este ano abriu a possibilidade em um ponto que sempre queríamos e com 700 metros metros quadrados de área de venda. Deve ser a maior loja de calçados da Capital", aposta o proprietário.

A nova filial, montada por um parceiro, fica na rua Florêncio Ygartua, no bairro Moinhos de Vento, onde antes funcionava uma agência do Bradesco. O espaço tem melhor disposição das mercadorias. São 10 mil pares à venda, além de ter um mobiliário mais conceitual. A loja abriu 10 empregos, elevando a 40 postos nas quatro unidades.

A decisão de voltar à Capital ocorreu em meio a vendas com queda de 30%, que se verifica no varejo do setor, muito pela falta de frio. "Dependemos muito das estações. Em 2022, na mesma época, tivemos vendas acima das de 2019", contrasta Santos. Mesmo assim, o casal de varejistas decidiu ocupar o ponto: "Acreditamos que o mercado vai voltar a crescer. Apostamos na baixa, quando retornar, estaremos em uma situação mais confortável", acredita.

A rede de calçados surgiu há 19 anos. A primeira loja surgiu em Sapiranga. A marca chegou a ter ponto em Xangri-Lá, Igrejinha e Novo Hamburgo. Na Capital, duas filiais foram fechadas nas avenidas Benjamin Constant (2016) e Azenha (2020). Para 2024, além de levar o padrão da nova loja às demais, a meta é abrir em Caxias do Sul.