Parque do Caracol tem novas lojas com vinícola e cervejaria

Atração para quem encara o circuito turístico da Serra, o Parque do Caracol, em Canela, também tem a frente de varejo. Duas novas operações e uma ampliação de uma já existente reforçam o mix de lojinhas que compõem o serviço a visitantes no ambiente natural do complexo.

Segundo a gestão do parque, as duas estreias são a Vitivinícola Jolimont e a Cervejaria Felsen. Já a Waiss Chocolates agrega uma cafeteia ao cardápio com sorvete e chocolate. Todos integram a Praça das Lojas, no acesso ao Caracol.

O gerente do complexo, Rafael Silveira, diz, em nota, que o reforço na lista de varejos "amplia a experiência dos visitantes". "Queremos que o turista passe mais tempo, com opções de compras e gastronomia que agreguem ainda mais à visita", aposta Silveira.

A áea de lojas passa a ter nove opções. Já estão no complexo Pierim Souvenirs, Art Castelo Malhas, Art Castelo Facas e Couros, Tchê Maragato, Artes Pampas e Palhas de Buriti.



O parque fica na Rodovia RS-466, km 0, e fununciona diariamente, das 9h às 17h30min. O ingresso custa R$ 75,00 (inteira) e R$ 37,00 (meia-entrada).