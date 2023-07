Mamma Mia, Samsung e mais 8 marcas reforçam mix no Passo Fundo Shopping

Galeteria, celular, lavanderia a playground. O maior shopping center do Norte do Rio Grande do Sul computa 10 novas operações, entre marcas já instaladas e outras que virão, além de fluxo 16% maior no primeiro semestre de 2023 frente ao de 2022. O Passo Fundo Shopping alcançou mais de 350 mil pessoas ao mês, segundo nota do empreendimento.

O Passo Fundo integra a carteira de 40 centros comerciais com gestão do grupo AD, que também comanda o Pontal Shopping, em Porto Alegre, e o Shopping Pelotas, na zona Sul gaúcha.

A gestão projeta manter o desempenho positivo até o fim do ano e acena para mais novidades "inéditas na região de grande expressão nacional e internacional". A coluna Minuto Varejo tentou apurar mais pistas das "novidades" com pegada de fora, mas o shopping ainda não fala.



A mais recente loja a abrir foi da rede Mamma Mia, com seu tradicional galeto. A unidade segue o conceito express, com pegada de fast-food para resolver a refeição mais rápida, com a base de pratos da culinária italiana regional. A nova filial faz parte da expansão da marca.

Recentemente, o Mamma Mia abriu unidade no bairro Bela Vista e no Pontal Shopping, na Capital.

Em agosto, a Samsung vai desembarcar no Passo Fundo Shopping. O contrato foi assinado no começo deste mês. A loja seguIRÁ layout e ambiente mais recente de uma das maiores marcas de smartphones.

Estão com estreias também previstas Life Vivara, Tip Top, Lupo e Play Tennis Sport Total.

Este ano os frequentadores já contam com Lavanderia Lavô, Chacara’s Burguer. Cantina Seraggio e Voa Park, na área de lazer para crianças e que montou no shopping a primeira unidade no interior gaúcho.

"O objetivo na atração de cada marca é ter a certeza de que iremos oferecer os melhores produtos, serviços e experiências aos nossos clientes e visitantes”, comenta o gerente geral do empreendimento, José Leal, em nota.

O fluxo mais intenso tem reforço com a entrada em operação do Tudo Fácil, com serviços públicos e o primeiro que abriu em shopping no Estado. Hoje há mais postos em outras cidades, como na Capital. O Hospital São Vicente de Paulo também instalou unidade.

O Passo Fundo Shopping completa em novembro cinco anos e soma mais de 170 operações, cinco salas de cinema, serviços, academia, supermercado e 1,8 mil vagas de estacionamento. São 60.000m2 de área construída, 30.000 de ABL, em uma área de 75.000m2 de terreno.