Cia do Chopp abre quinta loja no Vale do Sinos

A empresa de bebidas Cia do Chopp, de Novo Hamburgo, chega à outra cidade do Vale dos Sinos. A marca irá abrir sua quinta filial, dessa vez na cidade de Estância Velha, apostando na venda de bebidas alcóolicas e não alcóolicas.

"Somos uma distribuidora de bebidas, mas com foco no chope", explica Marília Cristóvão, gerente geral da Cia do Chopp. No portfólio da marca, estão bebidas como cervejas, cervejas, energéticos, destilados, vinhos e champanhes.

A nova filial fica na avenida Presidente Vargas, no bairro Floresta. Atualmente, a loja está em fase de montagem e deve empregar de oito a dez funcionários, em diferentes turnos. A previsão para abertura é entre o fim de setembro e o início de outubro.

A decisão de instalar uma loja na cidade aconteceu após a participação da empresa no 40º Festival de Kerb, festa tradicional da cultura germânica no Rio Grande do Sul que acontece anualmente no município, sempre duas semanas após a Páscoa. "Participamos do evento e achamos a cidade muito receptiva, então decidimos abrir lá", afirma a gerente.

Com sede em Novo Hamburgo, a marca também possui lojas em Canoas, Atlântida e Tramandaí. A primeira unidade fica no bairro Liberdade, em NH, e está sob a administração de Cleito Sipp há 17 anos. "A loja já existia e o Cleito, atual proprietário da empresa, era funcionário dela. O dono queria passar o ponto e ele assumiu", conta Marília.