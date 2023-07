No ponto: Spirito Santo Box, RS Moda, CDL-POA e novas lojas no Salgado Filho

>> Marca Spirito Santo estreou um novo modelo de loja, agora Spirito Santo Box, no DC Shopping, primeira loja de confecção no mix atual. Vai ser uma loja teste e revive algumas estratégias de experiência e mais proximidade da marca de roupa masculina com seu público. Detalhes no Minuto Varejo digital.

>> O RS Moda deve reunir cerca de 10 mil visitantes entre os dias 11 e 12 de julho no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Lojistas, estudantes e profissionais da cadeia têxtil e vestuário podem se inscrever de forma gratuita para o evento. Uniritter terá diversas atividades. Coluna vai fazer cobertura.

>> A CDL Porto Alegre fez questão de registrar os 12 meses de revitalização e manutenção da Praça Osvaldo Cruz, adotada pela entidade, no coração do Centro Histórico.

>> Três marcas desembarcaram pela primeira vez e outras reforçam os "slots" no Aeroporto Internacional Salgado Filho no primeiro semestre: Boutique do Sul, Prawer e Quiero Café.