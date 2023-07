Grêmio lança moeda digital $Imortal e registra forte venda na largada

Atrás de novas receitas e mais interação com torcedores, o Grêmio acaba de ingressar no clube dos detentores de moedas digitais. O Tricolor lançou e já começou a vender, no fim da manhã desta quinta-feira (6), 200 mil unidades de seu fan token $Imortal. Quem comprar poderá depois trocar o ativo por produtos e experiências exclusivas com o Tricolor ou ganhar na valorizaçãodo token.

Nos primeiros 10 minutos de negociação da moeda, inserida no rol de criptoativos com programação e proteção do blockchain, foram vendidos 30 mil $imortais, cada um a R$ 2,00, segundo o clube. O preço na largada é promocional e não precisa ser sócio do clube para comprar. Na metade da tarde desta quinta-feira, a negociação já tinha alcançado quase 100 mil unidades.

O Grêmio aposta em vender toda a oferta rapidamente, segundo o executivo de marketing, Henrique Guterres, principalmente pelo ritmo da procura nas primeiras horas de lançamento. Sites que acompanham o mundo das criptomoedas também recomendaram a compra, cita o executivo, o que alavancou mais a procura.

"Se vender tudo, deve ter novo lote ainda em julho", adianta Guterres. O valor deve ser de R$ 5,00. O token é propriedade e gerido pelo clube, com parceria nas ações de marketing com a Win The Game, com parte do capital do banco BTG Pactual. Já a plataforma de negociação dos ativos é da Mynt, também BTG.

"Queremos que seja tão forte a venda da moeda para lançarmos mais moeda e gerarmos recursos para compra de jogadores", acredita o executivo, que aposta ainda que a geração futura de caixa com a $Imortal possa sre no mesmo nível da conta de sócio-torcedor, que deve ser de cerca de R$ 70 milhões este ano. Em junho, a cifra chegou a R$ 7 milhões. Hoje são 106 mil sócios, número que cresce aceleradamente desde a contratação do uruguaio Luisito Suárez.

O presidente do Tricolor, Alberto Guerra, disse, no evento de lançamento na Arena do Grêmio, que a iniciativa "faz parte de uma característica da gestão que é o compromisso com a inovação".

“Nada mais representativo do que um projeto no qual o gremista viva as coisas do clube no âmbito digital", valoriza Guerra.

A troca dos tokens por produtos ou ações para seus detentores começa em agosto. Entre as opções, estarão desde camisas autogradas, vagas para crianças entrarem em campo com o time, mensagens do ídolo e até acompanhar a delegação a jogos.

"A moeda é uma possibilidade de acessar produtos e experiências exclusivas com o clube", resume Guterres. "Vamos lançar a nova camisa, a of. 3 (terceira oficial do ano), que vai ser uma camisa linda, tudo que a torcida sempre pediu. Podemos ter uma pré-venda pelo fun token", antecipa Guterres. "A relação de sócio aproxima o Grêmio e agora a relação do token aproxima de outra maneira", compara.

Para o comando do clube, a nova frente deve tornar possívei, dependendo do saldo de $Imortais, o que o torcedor mais deseja e "nunca conseguir fazer", resume executivo. "O que ele mais quer vamos tentar transformar em realidade", associa Guterres.

www.fanpass.club/imortal . Todas as tarnsações, seja de primeira compra ou novas negociações com as criptos, são feitas pela plataforma

"O Grêmio é originador, criador e operador" da moeda, diz CEO da Win The Game

O CEO da Win The Game, Claudio Pracownik, fundador da empresa que atua com entretenimento e esportes, fez questão de destacar que a $Imortal tem características diferentes das demais moedas digitais lançadas por outros clubes do Brasil, como Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Santos.

Pracownik diz que as empresas licenciam o uso de marca e as ações com o clube e pagam um valor antecipado. "Os dados dessa relação pertencem ao terceiro. Aqui, o Grêmio é o dono e pode fazer as ações e monetizar com patrocinadores", destaca o CEO, referindo-se aos dados que transitam em meio à operação e engajamento.

"O dinheiro que entra vai para o clube. Quanto mais torcedores participarem, mais recursos ingressarão O Grêmio é originador, criador e operador da moeda. Quem recebe os benefícios são os torcedores e o clube", resume o parceiro do Tricolor.

A Win terá uma pessoa dentro do clube para apoiar na área de marketing e ver potencial de uso gerados pelo fluxo de dados e engajamento. O clube observa que tudo estará protegido pelo sigilo e autorizaç&atild;o de uso de dados pelos torcedores.