Praia de Belas Shopping terá franquia de comida coreana onde foi famoso bistrô

coluna Minuto Varejo que o Nova operação de gastronomia chegando no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, em espaço que estava fechado, após a saída do Bistrô Variettá há um bom tempo. O PKC, Prime Korean Cuisine, franquia de comida asiática, abrirá no espaço ao lado do italiano Pecorino, no segundo piso. A área chama a atenção por ter diveros espaços ociosos. A gerente geral do Praia de Belas, Ana Brito, disse àque o empreendimento tem plano de novo perfil de atividades na área . Uma aposta deve ser incrementar o serviço de gastronomia. Na área, tem um Madeno. O shopping não informou quando o PKC vai estrear.

O Praia terá mais operações. A Pizza Hut volta ao Praia, na praça de alimentação. A Natura terá loja no primeiro piso, perto da Riachuelo. A Track&Field reabre, mas agora no segundo piso, depois de fechar no terceiro. A Calvin Klein voltou a operar após reforma, e, ao lado, a unidade da Arezzo, ainda fechada, tem um aviso sugestivo na fachada: "Em breve, uma nova experiência Arezzo para você". A unidade da rede Giraffas, na área de alimentação, está com cortinas baixadas com o aviso de "em manutenção". A Nike foi uma das últimas a inaugurar no segundo piso, a terceira filial em Porto Alegre.