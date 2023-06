CDL-POA renova acordo com Boa Vista SCPC até 2040

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) renovou até 2040 o contrato para uso de produtos e serviços do birô de crédito da Boa Vista SCPC. A formalização, que levou mais de um ano de tratativas, segundo a entidade gaúcha, é um importante marco para dar segurança no acesso ao serviço a mais de 160 entidades, entre CDLs, associações comerciais e Sindilojas de 230 localidades do Rio Grande do Sul, destaca a direção da CDL-POA.

A renovação do acordo, que venceria em 2025 e prevê ainda extensão por mais 15 anos após 2040, ocorre em meio ao processo de mudança no comando da Boa Vista, que foi comprada pela subsidiária da norte-americana Equifax, a Equifax Brasil, negócio que está nos detalhes finais, o que inclui assembleia geral de acionistas no dia 29 deste mês e negociação de ações para fechar o capital da companhia de análise de crédito. A Boa Vista tem capital aberto na bolsa de valores, a B3.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, comunicou o desfecho da negociação que prorroga o contrato na reunião com o governador Eduardo Leite, no começo de junho, na sede da entidade, e que teve ainda a Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e SindilojasPOA. "Esta renovação dá tranquilidade e segurança às entidades, além da perspectiva de mais qualidade nos serviços e produtos com a transferência do capital à Equifax, uma gigante mundial do setor", aposta Piva.

Hoje o serviço no Rio Grande do Sul alcança 30 mil empresas de diferentes portes, de micro a grandes varejistas, além de instituições financeiras. Entre as usuários, estão, por exemplo, Lojas Renner, Lebes, Quero-Quero, Colombo, Banrisul e Sicredi.

O superintendente da câmara lojista porto-alegrense, Maico Renner, lembra que a entidade montou, em 1955, o primeiro birô de crédito do Brasil, que foi o SPC. "A CDL-POA é precursora dos birôs de crédito no Brasil", valoriza Renner.

"Por ter sido fundadora, a câmara tem exclusividade na distribuição de serviços para a rede de entidades, que, por sua vez, fornecem soluções para tomada de decisão por milhares de empresas", descreve o superintendente. "Isso dá mais potencial de distribuição de boas soluções, além de ser fonte de receita para as entidades (prestação do serviço)", completa o executivo.

Sobre a entrada da Equifax, Renner avalia que a companhia vai aportar expertise internacional para a Boa Vista brigar com outros players, tanto na atuação em relação a consumidores pessoa física e jurídica.

"Teremos soluções mais robustas e cumpriremos um papel importante no desenvolvimento do Estado, em um momento de alta inadimplência, no qual as empresas precisam de boas soluções para repassar recursos e recuperar crédito", completa o superintendente.

O banco de dados da Boa Vista é usado para formar o indicador de inadimplência criado pela CDL-POA, que mensalmente traça a situação dos devedores no Estado. Os atrasos no pagamento de contas no comércio e também em outras modalidades alcançaram no começo de 2023 recorde desde fevereiro de 2022, quando o indicador começou a ser divulgado. Desde maio, a câmara passou a divulgar também a taxa para empresas.

A CDL-POA detém participação acionária na Boa Vista SCPC. Em 2010, a entidade porto-alegrense e mais três outras do setor - a Associação Comercial do Paraná, o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) firmaram acordo para assumir a operação que era controlado pela entidade paulista.

O acordo ocorreu após o rompimento com o SPC Brasil, ligado à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Na época, a gestão do SPC passou, no Estado, à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS), que nos anos recentes, também se desvinculou da rede da CNDL.

As três entidades, que ingressaram em 2010 e detém pequena participação no capital - a maior parte é da ACSP -, devem permanecer com uma fatia acionária, após a conclusão das etapas da aquisição pela companhia norte-americana. Estas definições ocorrerão na assembleia geral da Boa Vista nesta semana. Em julho, deve ocorrer a compra de ações negociadas na B3, para efetivar o fechamento do capital da Boa Vista, já sob comando da Equifax Brasil.