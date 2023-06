Iguatemi tem programação de São João durante meses de junho e julho

O shopping Iguatemi, em Porto Alegre, tem programação especial de São João durante os meses de junho e julho. O tradicional Arraiá do empreendimento começou no dia 7 de junho e segue até 5 de julho no 1º piso do empreendimento.

A atração conta com brincadeiras como pescaria, argolas, tiro ao alvo, carrinhos, uma fazendinha inflável, um tobogã repleto de bichinhos, trenzinho e outras atividades para toda a família.

Na parte gastronômica, os clientes poderão encontrar comidas típicas, como bolo de milho, quindim, cocada, pipoca, quentão não alcoólico, refrigerantes e sucos, além de guloseimas.

A programação conta com brincadeiras juninas e comida típica. Foto: Iguatemi Porto Alegre/Divulgação/JC

Os ingressos para a festança são unitários e custam R$ 12,00. Também há pacotes com três unidades que podem ser adquiridos por R$ 30,00 ou o pacote com seis ingressos por R$ 50,00, sendo que cada voucher vale para uma brincadeira do Arraiá. Já para os brinquedos infláveis, o valor é de R$ 30,00 por 20 minutos no ambiente.

A festa junina acontece na Praça Érico Verissimo, no 1º piso do empreendimento. A programação está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 11h30 às 20h.