São João abre loja ao lado da rival na Capital

Quando a maior concorrente é sua nova vizinha de porta? A temperatura subiu ainda mais no mundo do varejo de medicamentos e outros itens entre as duas maiores rivais no Rio Grande do Sul. A rede São João, com sede em Passo Fundo, abriu, na semana passada, a 86ª filial em Porto Alegre e bem ao lado da Panvel. A operação vizinha já vinha despertando a atenção no bairro Moinhos de Vento. A abertura na rua Padre Chagas, 205, teve o agito com balões azuis e brancos, pipoca e até distribuição de espumante a clientes. "Os produtos e preços são muito parecidos. O grande diferencial é o atendimento, é o que define a escolha (do cliente)", demarca Thiago Soares, gerente distrital da rede de Passo Fundo, quarta maior no País e que deve faturar R$ 7 bilhões este ano. A São João já tem mais de mil pontos nos três estados do Sul. Neste ano, a marca pretende inaugurar 100 lojas, pelo menos um quarto já está em operação. A moradora do bairro Marilene Ludwig acabou indo na Panvel no dia da abertura da concorrente: "Agora que inaugurou a São João, vou testar", diz ela. "Quem tiver o melhor preço, vai ganhar sempre", avisa Marilene. "É uma disputa respeitosa e saudável que democratiza a escolha do cliente. Tem espaço para todo mundo. Quem atende e trabalha bem consegue ganhar e crescer", aposta Soares. "Aqui (Moinhos de Vento) tem a maior concentração de ginecologistas e a segunda maior de psiquiatras da América Latina", aponta o gerente, o que pode fazer a receita com medicamentos chegar a 80% a 85% do faturamento, em vez de 70% em outras áreas. Após abrir a 86ª filial na Capital, a São João já prepara novos pontos. O próximo a abrir fica na esquina da rua Cristiano Fischer com avenida Protásio Alves. Soares revela que a meta é totalizar 100 lojas na cidade até dezembro. O aporte deve chegar a R$ 28 milhões. "Serão mais 14. O objetivo é expandir mais na zona Norte", adianta o gerente.