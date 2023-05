'Tem de vender a metade para continuar no Simples Gaúcho', diz presidente do Sindilojas POA

Reivindicação que é prioridade para pequenas varejistas, a atualização da faixa do Simples Gaúcho deve ter de esperar mais, pois vai depender da reforma tributária federal. Este foi o prognóstico do vice-governador Gabriel Souza e chancelada pela expectativa do presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva, em meio à 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que termina nesta sexta-feira (26) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

"Tem de vender a metade para continuar no Simples Gaúcho", lamentou o presidente do Sindilojas POA, sobre o impacto que o setor tem hoje por não ter a atualização no valor limite para ter a carga fiscal do tributo. Hoje o esatdual é de receita anual de R$ 3,6 milhões, enquanto o federal é de R$ 4,8 milhões anuais.

Piva explica que as empresas estão segurando expansão e tendo até de reduzir de tamanho para comportar o faturamento dentro da regra do tributo. "Tem elevação de preços dos produtos e de despesas. As empresas têm de diminuir de tamanho para não sair do Simples. Está há muito tempo sem correção do limite, mas sabemos que a mudança é atrelada ao Nacional", reforçou o dirigente, que acredita que a votação seja mais factível no segundo semestre.

O vice-governador comentou que sabe do pedido do setor e diz que é preciso aguardar a definição federal. "Tive encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a projeção é de votar a reforma em junho", comentou Souza, lembrando que vai ser necessário analisar como vai funcionar a carga fiscal, por haverá extinção de alíquota como ICMS e ISS.

Ao conferir a feira, com exposições e palestras, Souza destacou que o varejo é muito importante para a economia, representando 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. "O setor gera muito emprego e renda e tem empesas de todos os portes. A feira está bem movimentada", elogiou o vice-governador. A feira recebeu mais de 5 ml visitantes em dois dias.