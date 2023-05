'O ChatGPT é amigo e não faz nada sozinho', diz futurista na FBV

Tecnologia que está em alta e gera receio e até medo, a inteligência artificial (IA) teve um olhar de menos pavor e mais conciliação em um dos painéis da 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que vai até esta sexta-feira (26) em Porto Alegre. O head do Copenhagen Institute For Futures Studies Latin America, o futurista Peter Kronstrøm, citou o ChatGPT, uma das soluções no meracdo, e avisou:

"O ChatGPT é amigo, não faz nada sozinho e tem um potencial com dados que pode entregar aumento de produtividade absurdo", aposta o especialista em sinalizar o que vem pela frente. "Ele é ignorante sozinho", emendou sobre o recurso, que vem incendiando debates sobre possibilidade da IA substituir o ser humano.

Kronstrøm projetou que o impacto da tecnologia no curto prazo será pouco. "Em 10 anos, vamos ter mudança grande e vamos querer ter inteligência humana ou artificial?", provucou o consultor, no palco dos Grandes Resultados no Centro de Eventos na Fiergs.

Logo ao abrir o painel, o dinamarquês anunciou: "O varejo não tem futuro... Tem muito futuro, mas com certeza vai mudar radicalmente nos próximos 10 anos, mais do que nos últimos 10 anos", projetou o head do Copenhagen Institute For Futures Studies Latin America.

Kronstrøm avalia que a conjuntura, com alterações trazidas da pandemia, em áreas como meio ambiente, alimentos e outras frentes, gera oportunidades de criar o futuro.