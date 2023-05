RS movimenta R$ 7 milhões com e-commerce no Dia das Mães

O e-commerce teve papel de destaque no comércio do Dia das Mães. A segunda data com maior volume de vendas para o varejo registrou R$ 7 milhões com vendas online no Rio Grande do Sul. O Estado ficou em 7° lugar no ranking nacional de maiores faturamentos.

O faturamento dos empreendedores representou um aumento de 11% nas vendas online em 2023 em relação ao ano anterior. Já o total de produtos vendidos nas semanas que antecederam a data foi de 87 mil.

O cenário gaúcho seguiu o padrão nacional de vendas, no qual pequenos e médios lojistas movimentaram R$ 189,5 milhões em vendas digitais, número 33% maior do que em 2022 – quando faturaram R$142 milhões. Os dados são do levantamento da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online líder na América Latina.

Durante os dias que antecedem a data, as lojas online comercializaram mais de 3 milhões de itens, quantidade 23,6% superior ao registrado em 2022.

Já o número de pedidos online chegou a 759,5 mil (+31%), com uma média de 4 produtos por pedido. Do total, cerca de 28% das vendas foram enviadas com frete grátis. E o ticket médio nacional chegou a R$249,60.

O segmento que mais se destacou foi moda, com R$68 milhões de faturamento, seguido por saúde e beleza (R$16 milhões), acessórios (R$13,7 milhões) e casa e jardim (R$8 milhões).

Em produtos específicos, os mais foram: vestido preto, camiseta, porta-óculos e óculos de sol. Já os principais métodos de pagamento escolhidos foram o cartão de crédito (51%) e o Pix (35,5%).

Para o levantamento de dados nacionais, foram consideradas as vendas realizadas nas três semanas de 2022 e 2023 que antecedem o Dia das Mães, com base nos lojistas brasileiros da Nuvemshop.