FBV abre com aposta em soluções para o dia a dia do varejo

A 10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que ocorre no Centro de Eventos da Fiergs, na zona Norte de Porto Alegre, vem este ano com uma pegada forte de dar caminhos, tocar em temas da jornada do varejista e destrinchar as ações. Um dos palcos que focam a proposta é o aquário do Errando e Aprendendo. Também no palco dos Grandes Resultados, palestrantes de operações varejistas relevantes estão indicando práticas baseadas em suas experiências, principalmente na hora de adotar tecnologias para impulsionar vendas.

O executivo de Growth, área que reúne ações digitais para acelerar o crescimento e impuslionar a experiência do consumidor, da francesa Leroy Merlin, Renato Chaves, destacou que a implantação de inovações digitais exige alinhamento com equipes de todas as áreas da operação. "A área impactada está sabendo o que está acontecendo? Isso tem de feito em nivel extremo", preveniu Chaves.

As empresas montam equipes que vão lidar com dados e como isso também é bsucado na relação com os clientes, o que envolve aplicações de CRM, usabilidade e outras frentes para conhecer mais quem compra e também melhorar a eficiência na conversão. "Mais importante é o dado, que apoia os experimentos e avalia o impacto das ações, como saber o efeito de uma mudança de posição de produto na loja", citou.

Outra frente é a personalização para o usuário. Neste caso, envolve, por exemplo, visualização de campanhas no site dependendo das mudanças, como na questão clima, que pode indicar mais demanda por ventiladores, caso faça mais calor em um estado.



Chaves deu três dicas aos varejos, provocado pelo mediador da conversa Guto Rocha, vice-presidente de vendas e marketing da Pmweb. A primeira é ter equipe multidisciplinar, depois investir em SEO, Search Engine Optimization, na sigla em inglês, ou otimização de mecanismos de busc, ligado a sites. A terceira dica é ter ferramentas para documentar todos experimentos feitos que envolvem experiencia do consumidor.