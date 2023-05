Loja de carros de luxo Casco marca reativação de mall

Uma nova loja passa a fazer parte do mix do Astir Center Mall, empreendimento localizado no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. A Casco Motors, grupo automotivo de luxo, abriu as portas da unidade no início de abril.

Segundo os donos, veículos blindados são os mais procurados pelos consumidores.

A marca dos sócios Alexandre Cassel e Marcelo Piccoli investiu aproximadamente R$ 20 milhões, entre obras civis e ampliação do estoque de carros, para se instalarem em uma das mais movimentadas avenidas da Capital gaúcha.

O grupo ocupa a área no térreo do mall, onde ficava a Decathlon anteriormente, e tem tido grande fluxo de clientes, segundo o sócio Alexandre Cassel.

Um destaque nas buscas nesse período tem sido os veículos blindados. Atualmente, o maior mercado do setor de blindados no País é o de São Paulo, mas a demanda tem aumentado em outros Estados.

Grupo automotivo também conta com uma blindadora boutique e uma revenda multimarcas de veículos premium. Foto: Ana Terra Firmino/JC

O movimento segue o padrão de consumo nacional. Em 2022, o número de carros blindados no Brasil bateu recorde, com aumento de 30% no número de veículos blindados em relação ao ano anterior. No total, foram blindados 25.916 veículos no ano passado, conforme dados da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin).

O grupo automotivo Casco também reúne uma blindadora boutique e uma revenda multimarcas de veículos premium. As atividades da blindadora iniciaram em 2014 e, com o tempo, surgiu a demanda pela comercialização de veículos blindados à pronta-entrega. Assim surgiu a Casco Motors, revenda multimarcas de veículos novos e seminovos, blindados e não blindados, em 2020.