Em parceria inédita com Nestlé, Guimarães lança amendoim com Negresco

coluna Minuto Varejo já noticiou a já noticiou a ação inclusiva para cegos patrocinada pela gaúcha Guimarães Alimentos . Agora a marca, conhecida pelas versões de Paçokinha, larga na frente em outro projeto. Já está à venda o novo creme de amendoim da Guimarães que tem agora biscoito Negresco, da gigante suíça Nestlé.

O Minuto Varejo faz questão de registrar a união de dois ingredientes, leia-se duas marcas, por que não é todo dia que uma gigante da alimentos embarca um de seus biscoitos ícones em um produto de uma fabricante regional.

"Não é comum a realização de parcerias com marcas do Sul e regionais, quando se fala de produtos para o varejo", admite a diretora Mariana Guimarães, da família proprietária do negócio.

"É a primeira vez que nossa empresa associa sua marca a outra do ramo da alimentação", amplia a jovem. E não é a qualquer uma.

O creme de amendoim com biscoito Negresco foi lançado na Apas Show 2023, que foi na semana passada em São Paulo, maior feira supermercadista do mundo. O estande da Guimarães colocou a novidade, claro, em mega evidência.

Novo produto estreou na Apas Show, maior feira de supermercados do mundo, em São Paulo. Foto: Guimarães Alimentos/Divulgação

O produto chega às lojas em junho no Estado e em outras regiões do Brasil, mas já pode ser comprado no site da Guimarães por R$ 19,90.

"A parceria vai expandir mercado e trazer ainda mais valor à nossa marca”, aposta Mariana.

A fabricante gaúcha recebe os biscoitos da Nestlé, maior companhia global de alimentos, para fazer a pasta com amendoim. Segundo a jovem, a produção começouo com 60 mil unidades no primeiro mês, mas pode chegar a 180 mil unidades em seis meses, projeta.

A Guimarães está entre as 12 empresas do Brasil que têm o Selo Qualidade Pró Amendoim da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau e Amendoim (Abicab), informa a marca.



"Sem dúvida, a ação com a Nestlé só foi possível devido ao profissionalismo e à qualidade da marca no mercado alimentício", credita a diretora.

Na área de inclusão, a Guimarães adotou embalagens de linhas de produtos, como a Paçokinha, com informações em Braille. A iniciativa é feita junto com a Associação dos Cegos do RS (Acergs).

Na Apas, a ação mostrada no estande rendeu o terceiro lugar no prêmio da Associação Brasileira de Marketing no Varejo (Popai) para espaços mais criativos. A marca teve a melhor ação promocional.