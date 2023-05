>> A Guimarães Alimentos, da famosa Paçokinha, lançou na Apas Show, maior feira supermercadista do mundo, produto que vai alem do conteúdo do potinho. O creme de amendoim com Biscoito Negresco teve chancela da gigante Nestlé, que autorizou o uso da marca na embalagem da marca gaúcha. É a primeira vez que a Guimarães faz este tipo de associação. A diretora Mariana Guimarães resumiu o que o negócio significa: "A parceria com a Nestlé somente foi possível devido ao profissionalismo e qualidade da marca no mercado alimentício".

>> A Tramontina foi pelo segundo ano seguido à NRA, que termina amanhã em Chicago, uma das maiores feiras de serviço de alimentação do mundo. A marca da Serra tem estande bem maior que em 2022 e novidades em panelas, porcelanas e cozinhas profissionais.

>> O BarraShopingSul terá dois novos restaurantes no Baixo Barra, food hall do empreendimento: Solos Bar e Barolo Trattoria. Com a dupla, a área passa a ter 11 restaurantes.

>> Saiu o listão da Agas. O presidente da entidade, Antonio Longo, destaca: o ranking com 218 empresas tem 8 mil empregos a mais que a edição de 2021, receita R$ 15 bilhões maior (parte explicada pelo ingresso do Carrefour e Andreazza e outra pelo efeito da inflação) e menor rentabilidade. Toda lista, com colocação, faturamento, empregos e lojas estão no QR Code.

>> Mais uma notinha aqui Bus verrum assit magnis ut dolest qui ideliquia voluptaspid que cone nonemquibus es unt, niae coreperepe nonsequ aectur? Ehendae omnis volorro beriaecepere nem quid ma

>> A CDL Porto Alegre lançou um Guia de Dia dos Namorados com estratégias para lojistas bucarem mais vendas. Acesse em cdlpoa.com.br.