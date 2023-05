Churrascaria que nasceu no Rio Grande do Sul chega ao Canadá

Sem nenhuma unidade mais na terra onde nasceu, a churrascaria Fogo de Chão, que surgiu em 1979 no Rio Grande do Sul, vai desembarcar no Canadá. Serão dois restaurantes na abertura do mercado até começo de 2024, mas a meta do franqueado exclusivo Debut Development Group é chegra a 10 pontos em dez anos no país da América do Norte, informou em nota.

A estreia canadense será em Vancouver e Toronto. Hoje a churrascaria tem mais de 70 operações entre Brasil (oito entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo), Estados Unidos (maior número), México e Oriente Médio. Este ano a previsão é abrir 12 novas casas.



O franqueado assinou contrato de locação de um imóvel no Entertainment District de Toronto, na esquina da Blue Jays Way com a Mercer Street, em frente ao badalado Bisha Hotel. A previsão é de inaugurar a unidade até o fim de 2023, diz o Debut Development, em nota.

O operador já tinha noticiado a instalação de outro ponto canadenses, em Vancouver, em British Columbia, previsto para abrir no começo de 2024.