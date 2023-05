BarraShoppingSul inaugura opções de gastronomia latina e italiana

O BarraShoppingSul inaugura, nos próximas dias, duas novas opções no Baixo Barra, o seu food hall de gastronomia. As operações têm foco nas culturas latina e italiana e se juntam aos 11 restaurantes do espaço, que também conta com culinária asiática, japonesa, brasileira e contemporânea.

O primeiro a abrir as portas, na próxima semana, é o Solos Bar e Restaurante, que tem foco na reconexão com a identidade latina, através de uma perspectiva brasileira, gaúcha e porto-alegrense. Essa é a segunda unidade do restaurante na Capital; a primeira, inaugurada em 2022, fica na Rua Felipe Neri, no bairro Auxiliadora.

Assim como a unidade-mãe, o Solos do Barra dará destaque a insumos locais. Os sócios Marcelo Pereira, mixologista, e Gustavo Nichterwitz, chefe de cozinha, tem o objetivo de buscar coerência entre o comer e o beber, reconhecendo gastronomia e coquetelaria como experiências igualmente relevantes.

Já a outra estreia no shopping é a Barolo Trattori, que explora a culinária italiana. Essa é a primeira operação no Rio Grande do Sul da cantina que tem casas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Na Capital gaúcha, a aposta é servir uma mistura entre a cozinha italiana clássica e a culinária própria que floresceu no Brasil com os imigrantes europeus.

A cantina tem produção artesanal e diária das massas servidas que podem ser acompanhadas de carnes vermelhas, peixes ou frutos do mar, além de molhos autorais criados pelos chefs.

Baixo Barra foi inaugurado em 2020 e concentra algumas opções exclusivas na cidade, como a casa de carnes Pobre Juan e a pizzaria paulistana Mercearia Bresser. Completam o mix gastronômico: Applebee's, Bah, Daimu, Otto Cucina, Outback, PKC, Roister, Lindt, Bacio di Latte, Origem, Ô Xiss e Fat Bull.