Novo conceito de loja do Rissul abre em Canoas

Vai ser a terceira unidade com a nova cara do Rissul, que suprimiu o "supper" do nome. As primeiras já funcionam em Sapiranga e Estância Velha, no Vale do Sinos . A filial fica na avenida Venâncio Aires, 2800, no bairro Niterói, com acesso pela BR-116 Será a 35ª loja da marca.