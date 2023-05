Parque inédito com objetos da Nasa fora dos EUA abre na Serra Gaúcha

Com direito a astronauta que pisou na lua e objetos originais de módulos que foram usados em missões aeroespaciais, abre nesta quarta-feira (10) na Serra Gaúcha um parque temático inédito no mundo fora dos Estados Unidos. O Adventure Space, que foi desenvolvido entre grandes empresas do entretenimento brasileiro e a Agência Espacial norte-americana (Nasa), foca em Canela e deve atrair 300 mil visitantes ao ano.

"Estou feliz por passar aqui alguns dias. As pessoas vão ficar felizes com o complexo", disse o astronauta Charles Duke, 87 anos, que foi o 10º homem a pisar na lua, ao participar da missão da Apollo 16, em 1972. Ao relembrar a viagem e as 72 horas que esteve em solo lunar, o astronauta, um dos quatro ainda vivos dos 12 homens que pisaram na lua, comentou que que "era interessante estar em um local com tantos objetos da Apollo 16". Duke vai ficar até esta quinta-feira na cidade e terá encontro com estudantes gaúchos que recentemente estiveram na Nasa, após vencer um concurso de experimentos na área.

"É um grande equipamento, uma nova estação da Nasa com mais de 300 itens originais das missões Apollo, Gemini e Mercury e conhecer um pouco das futuras expedições", destaca Rodrigo Mathias, CEO do grupo DC-Set, que se uniu à Blast Entertainment e Oceanic, para montar a atração. O grupo também vai instalar o Aquário de Gramado, esperado para o fim de 2024. Em Porto Alegre, o DC-Set é o empreendedor do Cais Embarcadero.

Foram investidos mais de R$ 35 milhões para montar o complexo, que abriu 100 empregos diretos. Uma das apostas dos investidores e desenvolvedores do projeto é atrair segmentos de educação, como escolas, e outros públicos, além do fluxo de turismo típico da região. O parque amplia as opções que somam mais de 60 unidades de lazer entre Gramado e Canela, segundo o trade turístico regional.

São diversos espaços na sequência da visitação, com mostra de materiais usados nas missões, reprodução da sala de Houston, onde eram comandados os lançamentos de foguetes de Cabo Canaveral, além de rover, veículo de quatro rodas conhecido popularmente como “Buggy lunar”, módulos com peças originais e que foram montados por técnicos vindos da Nasa. Em outros espaços o público, terá um elevador que simula a movimentação e a chegada na rampa de lançamento dos foguetes.

A bilheteria abre às 9h desta quarta-feira (10) para compra de entradas para o primeiro dia. A partir de quinta-feira (11), é possível fazer visitas aos mais de 4 mil metros quadrados de exposições e experiências imersivas comprando tíquete pela internet, no site do complexo. Tem uma loja oficial da Nasa com produtos licenciados, entre bonés, camisetas, moletons, canecas, chaveiros e réplicas de foguetes.

O ingresso para as áreas com ambientes que apresentam roupas de astronautas, partes de módulos de foguetes e réplicas e percurso para vivenciar a ida à lua custa R$ 90,00, em temporada de abertura, para pessoas acima de 16 até 59 anos, e R$ 50,00 para crianças e adultos acima de 60 anos. Para conhecer e experimentar as diversas opções de entretenimento, o visitante aumenta o tíquete. Há opções de óculos de simulação de realidade virtual, giroscópio (que simula a ausência de gravidade) e cinema 6D (R$ 20,00). O Planetário custa R$ 60,00 e R$ 30,00, meia entrada.

Serviço completo para visitação ao Adventure Space em Canela:

Visitação: começa em 10 de maio

Local: avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, na Vila Suíça

Visitação:

Ingressos: à venda pelo site: spaceadventure.com.br ou no local

Valores:

Space Adventure:

Inteira (de 16 a 59 anos) R$ 100,00 – com preço promocional de lançamento de R$ 90,00

Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 50,00

Planetário

Inteira (de 16 a 59 anos) R$ 60,00

Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 30,00

Combo: Space Adventure + Planetário

Inteira (de 16 a 59 anos) R$ 160,00 – com preço promocional de lançamento de R$ 119,00

Meia (Infantil, Estudantes, PCD, Jovens de Baixa Renda e Maiores de 60 anos) R$ 70,00

* Os ingressos acima não incluem: giroscópio (R$ 25,00), simulador de realidade virtual (R$ 15,00), cinema 6D (R$ 20,00).