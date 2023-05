Marca de produtos de limpeza lança clube de assinatura e reforça modelo de venda

Os clubes de assinatura, nos quais os consumidores adquirem pacotes de consumo de produtos e serviços aportando fidelidade e regularidade na demanda das marcas, ganham cada vez mais adeptos. Uma das mais recentes é uma indústria de itens de limpeza para casa com sede em Caxias do Sul. Preços mais vantajosos e comodidade da entrega atraem clientes, cita Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS.

A Nelly, criada em 2021 pela Indústria Química Mascia, deu a largada no novo canal no fim de abril. A marca aposta no atrativo das linhas que usam "perfumaria fina, com fragrâncias como lavanda inglesa, pimenta rosa, lima da Pérsia, ameixa negra, avelã e cereja", lista, em nota para a coluna Minuto Varejo. Segundo a marca, são essências importadas da França e dos Estados Unidos.

"Os assinantes poderão explorar uma variedade de perfumes que prometem estimular o olfato e a sensação de se sentir bem", valoriza o fabricante.

Na plataforma, os planos de assinatura vão de kits para uso mensal com três tamanhos - pequeno (moradia com até duas pessoas), a R$ 49,90, médio (três moradores) por R$ 66,90 e grande (quatro pessoa ou família com pet), por R$ 96,90. Quem fizer a adesão por ter frete grátis e outras vantagens nas linhas, diz a marca.

Indústria expandiu capacidade no pós-pandemia, o que permite dar conta agora da nova demanda de compra. Foto: Nelly/Divulgação

A Nelly produz 100 toneladas mensais de 40 produtos, que incluem lava-roupas, amaciante, alvejantes sem cloro, água sanitária, detergente, desinfetante, limpa-vidros e limpa-tecidos. A indústria abastece também varejos no Estado e pretende entrar em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, projeta a empresa.

Para dar conta da demanda ou projetando mais vendas, a fabricante elevou a capacidade em 80% desde 2021. Nos últimos 12 meses, até abril, a receita cresceu 60%, segundo a diretora executiva, Fernanda Mascia Fadanelli.

A nova modalidade de compra deve gerar um fluxo mais permanente de vendas e de consumidores finais, o que amplia a atuação da fabricante.

"Estamos apostando na economia da recorrência dos clubes de assinaturas, uma tendência em crescimento contínuo. Queremos que o consumidor conheça toda a variedade das fragrâncias e qualidade química", ressalta a diretora executiva.

As pessoas vão ser motivadas a escolher perfumes diferentes entre os tipos de produtos usados no dia a dia. "A ideia é entregar na casa do cliente as melhores combinações de aromas para uma experiência de limpeza completa", resume Fernanda. As modalidades do clube, regras e valores estão na plataforma

A Mascia Indústria Química foi fundada em 1972 pelo engenheiro químico Luiz Santiago Veronese Mascia, pai da administradora.

A fabricante atua com tratamento de águas para empresas em todo o Brasil. O nome adotada desde 2021 é homenagem à vó da diretora, Nelly Veronese Mascia, que reconhece a trajetória familiar de mais de 100 anos na área química.

Por que os clubes de assinatura ganham espaço?

Zortéa aponta vantagens da modalidade, que vão de preços mais baixos á comodidade da entrega. Foto: Arquivo Pessoal/JC

A coluna conversou com o coordenador de Varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, para entender por que os clubes de assinatura ganham cada vez mais espaço. Zortéa vem falando sobre a modalidade em posts em seu perfil no Instagram, após ser provocado por muitos empreendedores interessados no modelo ou aqueles que começam a entrar na onda.

Comodidade, personalização, economia de tempo e dinheiro, descoberta de novos produtos, conveniência de entrega e fidelidade do cliente estão na lista de atributos que atraem mais adeptos. "A modalidade cresce pela soma destas vantagens, mas especialmente hoje por praticar preços mais acessíveis", opina Zortéa.

"Os clubes oferecem geralmente valores mais baixos do que o da compra individual, o que pode ajudar a reduzir os custos dos consumidores e aumentar a acessibilidade. A própria conveniência de entrega pode representar uma economia para o cliente, além da comodidade", observa o especialista, unindo dois aspectos que se conectam com custo, além da facilidade de receber onde a pessoa indicar.

E os desafios? O primeiro, assinala Zortéa, é a aquisição de clientes. "Especialmente quando já existem ofertas no mesmo segmento", adverte ele.

Logo depois, ou quase que ao mesmo tempo, vem a prova da retenção de consumidores.

"É manter os clientes, especialmente se o produto ou serviço não atender às expectativas ou se houver muita concorrência no mercado", comenta.

Os clubes cresceram com a transformação e aceleração digital, seja pela disponibilidade de plataformas que conseguem gerir melhor a relação com os assinantes (como entender o momento de uma nova compra ou perfil de itens) ou pela pulverização de meios de pagamentos que facilitam a aquisição.

E como fica a relação entre a loja física e a modalidade de assinatura, que é mais comum no digital?

Zortéa acredita que a presença física acelera o processo de confiança e intimidade do cliente com a marca. "Por consequência, aumentará a aquisição e retenção de clientes", aposta o coordenador de Varejo do Sebrae-RS.