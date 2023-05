No Ponto: Petit Macaron, Lugano, FBV e Hospital Moinhos de Vento

>> A Le Petit Macaron, gaúcha de Bento Gonçalves, aposta alto no Dia das Mães. É a principal data do ano para a rede, com fatia de22% no faturamento frente ao mês normal e alta de 121% nas vendas. Este ano a marca espera faturar mais de R$ 550 mil com a venda de 65 mil macarons. Frentea outras datas, vendas: 54% mais que Páscoa, 78% acima do Dia dos Pais e 63% mais queno Dia dos Namorados.

>> A primeira loja de rua da chocolataria Lugano em Porto Alegre já abriu no bairro Moinhos de Vento. Fica na rua Félix da Cunha em imóvel que integra o patrimônio arquitetônico do bairro, pertinho do Moinhos Shopping. Teve Luguito na estreia da unidade franqueada. A Lugano tem cerca de 150 lojas físicas em todo o País. Mais de 40 franquias abriram desde janeiro. Já a loja própria mais recente a estrear fica em Porto de Galinhas.

>> A pouco mais de 20 dias da 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), a organização confirma um elenco de atrações para os principais palcos previstos no Centro de Eventos da Fiergs. Entre os nomes, estão o do CEO do Rock in Rio, Luis Justo, além de outros 54 painelistas, entre convidados regionais e nacionais ligados a marcas de segmentos de moda, beleza, e-commerce a fintechs.



>> Uma das âncoras do complexo que integra o último shopping aberto pelo grupo Zaffari vai estrear amanhã. O Hospital Moinhos de Vento vai abrir o terceiro hub da saúde da instituição, desta vez no empreendimento Linked, onde fica o Bourbon Teresópolis, na Zona Sul. Será uma clínica com sete especialidades médicas e outros serviços. O investimento foi de R$ 11,3 milhões. A expectativa muito aguardada é que o hub gere mais fluxo a lojas e à área de alimentação do Bourbon.