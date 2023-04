Inadimplência cresce no RS e fica estável em Porto Alegre em março

O Indicador de Inadimplência CDL-POA de março mostrou que cresceu o número de pessoas com contas em atraso, chegando a 30,2% da população adulta com algum grau de limitação em crédito, cheque ou protesto, aponta a entidade. Em fevereiro, estava em 30,1%. Na Capital, o indicador mostrou estabilidade, com 33% de devedores.

Em março, a população adulta negativada alcançou 2,701 milhões no Estado e 384,3 mil em Porto Alegre. Em dois meses, 8.959 gaúchos ingressaram no grupo. Frente a março de 2022, houve acréscimo de 95 mil inadimplentes no território gaúcho. Na Capital, foram 18,2 mil a mais, segundo a base de dados da Boa Vista SCPC.

Diante deste cenário, a CDL-POA aposta no Mapa da Concessão de Crédito: Uma rota de crescimento para os negócios em meio à inadimplência, para ajudar lojistas a operarem a concessão de crédito com maior segurança, responsabilidade e assertividade, entendendo o cenário econômico de policrise.

O presidente da entidade, Irio Piva, aponta juros altos, inflação em patamares elevados, incertezas fiscais e monetárias e nova estiagem da safra de grãos como fatores para as dificuldades de pagamento. “O crédito é um dos principais propulsores da economia, proporcionando poder de compra para as famílias e empresas, estimulando o consumo e a criação de empregos”, assinala.