Rede carioca Via Mia está de volta a Porto Alegre

A grife carioca de acessórios, bolsas e sapatos Via Mia voltou a ter loja em Porto Alegre. Uma franquia da marca abriu as portas no BarraShoppingSul. A coluna já havia antecipado que a loja seria uma das novidades do empreendimento próximo à orla do Guaíba. A franqueada, Kelly Ramos Borella, conta que buscava ter seu próprio negócio e teve inspiração na ABF Franchising Expo, feira de franquias realizada anualmente. Inicialmente, Kelly pensou no ramo da alimentação, mas optou pela moda e escolheu a Via Mia por três razões, diz ela: história, qualidade e exclusividade na região. "Pensei em uma coisa que não tinha em Porto Alegre. Então, vi como uma oportunidade trazer a Via Mia de volta", relata a lojista. A marca teve uma unidade no Shopping Iguatemi, que funcionou de 2016 a agosto de 2020.

A nova franqueada destaca o preço mais acessível dos modelos de couro como uma vantagem. A rede, que nasceu em 1998, investe em artigos de diferentes materiais, além de apostar nas cores e estampas, características marcantes das marcas que saem do Rio de Janeiro para abrir espaço pelo Brasil, entre elas a conterrânea Farm. A intenção da lojista é não parar em uma única unidade na Capital. "Pretendo focar nessa e, assim que o ponto me der retorno do aporte, já vamos investir em outra operação", adianta Kelly. (Reportagem Maria Welter)