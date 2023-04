Melnick supera R$ 1 bilhão em receita líquida em 2022

Um dos maiores nomes da construção civil e incorporação gaúcha e no Sul do Brasil, que está em grandes complexos como o primeiro shopping center da orla do Guaíba, rompeu a marca de R$ 1 bilhão em receita líquida em 2022. A Melnick registrou alta de 33% na cifra, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (5). O lucro foi de R$ 84 milhões, um pouco acima de 2021.

A empresa, com capital aberto na B3, teve alta de 32% nas vendas liquidas, que somaram R$ 647 milhões. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) bruto alcançou R$ 1,27 bilhão, aumento de 15% sobre 2021. A velocidade de vendas sobre estoque (VSO) de lançamentos avançou 35%.



Outro dado que marcou o desempenho foi o recorde de empreendimentos entregues, com VGV de R$ 965 milhões, três vezes acima do ano anterior anotou a companhia.

No pacote de obras finalizadas, está o Pontal, que tem shopping, hotel, salas comerciais e centro de eventos, na orla. O complexo, com aporte total de R$ 300 milhões em parceria com a SVB Par, deve abri no fim deste mês. O empreendimento tem ainda a megaloja da Leroy Merlin, que abriu no ano passado, além de um parque público.

Na lista das entregas de 2022, está ainda o badalado "hotel do Grêmio", o primeiro que segue a temática do futebol no Brasil. O Park Plaza Moinhos 1903, ano que faz referência à fundação do Tricolor, fica no bairro Moinhos de Vento. O Grêmio recebe royalties pela uso da marca. As duas operações tiveram mais de 95% de venda das unidades, diz a Melnick.



A construtora informa, em nota, tem hoje 20 canteiros de obras em andamento, totalizando 45 torres e mais de 3,6 mil unidades. Além disso, tem banco com 30 terrenos avaliados em mais de R$ 5 bilhões. Mais de R$ 1 bilhão dessa avaliação já se encontram aprovados para receber projetos.



O CEO da Melnick, Juliano Melnick, observou, na nota, que o momento "é desafiador", devido à condição geral da economia. O juro básico (Selic) que se mantém em patamar elevado, a 13,75% ao ano e sem perspectiva de ceder, é um dos fatores que limita maior êxito do setor, dependente de crédito de médio e longo prazo.

"Apesar do momento desafiador de mercado, com juros em patamares elevados, os projetos inovadores e diferenciados da empresa permitiram elevar o patamar de lançamentos, vendas, receitas e lucro", associa o CEO.