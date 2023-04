Cobasi vai abrir terceira loja na Zona Sul de Porto Alegre

Mais uma unidade de uma das principais redes de petshop do Brasil abrirá "em breve" em Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo já tinha mostrado o ponto onde a Cobasi instalaria mais uma filial na Capital. Hoje são oito, duas na zona Sul, uma delas no BarraShoppingSul e outra no Bollogna Mall.

A nova fica em terreno do grupo Dallasanta, que detém mais de 500 ativos imobiliários e lidera megaempreendimentos de construção, loteamentos e malls de bairro. O grupo também está executando a construção, dentro de um contrato de built to suit, modelo no qual o varejo loca imóvel que é implantado pelo proprietário da área.

O CEO da Dallasanta, Cristiano Caetano, diz que a obra deve ser concluída em maio, para que a rede possa preparar e montar a loja.

A unidade terá área total de 1.707 metros quadrados, entre loja, mezanino e estacionamento coberto.

A Cobasi escolheu espaço bem ao lado de uma petshop de bairro, da Agropal, marca conhecida, com unidades na Zona Sul e Norte.

A rede nacional também está erguendo mais operações na Capital, na Zina Leste, outra em Canos, perto do Bourbon Canoas, às margens da BR-116, e em Viamão, na mesma área onde fica a Cassol Centerlar.